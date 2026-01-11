【重磅快評】邪不勝正 王世堅挺陳亭妃暗諷誰？

民進黨明天啟動台南市、高雄市、嘉義縣等三縣市長初選民調作業，重中之重當屬台南大戰，黨內都心知肚明，賴清德總統支持嫡系立委林俊憲，但民進黨立委王世堅今天特地逆風南下力挺立委陳亭妃，王世堅再爆金句：「我信賴、不信邪」，他還不忘補一句「邪不勝正」。在王世堅的心中，「孰正？孰邪？」已清晰可見。

民進黨台南初選堪比大選規格，動員群眾皆萬人起跳。林俊憲昨在佳里區舉辦大北門大團結造勢活動，現場湧入上萬支持者，台南市長黃偉哲、正副議長邱莉莉、林志展，以及民進黨立委王義川、賴惠員、郭國文、林宜瑾等20多位要角都到場相挺；林俊憲遊行車隊今天從東區關帝殿出發，黃偉哲等黨公職再次現身力挺。在賴總統的台南本命區，黨公職明顯選邊站，黃偉哲直白表示，林俊憲的好，大家都有目共睹，若要讓台南持續進步，就需要由林俊憲來承擔市長的重責。

不讓林俊憲獨占鼇頭，陳亭妃今天完成鐵馬行卅七區的台南市政府終點站，她舉辦首場造勢活動，上萬名支持者熱情迎接，林俊憲昨天邀請王義川、陳亭妃今天則請來王世堅，雙方仙拚仙。王世堅上台改編網紅名曲：「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是堅定勇敢、堅定挺妃，大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃」。王世堅並說，他不忍心看著陳亭妃一個人孤苦伶仃，所以他來了；號稱「扶龍王」的王世堅還向支持者大喊，「我信賴、但是不信邪，邪不勝正！」

林俊憲和陳亭妃刀刀見骨，特別是台南市議長跑票爭議，陳亭妃日前一句「台南市議會發生的事情，關我什麼事？」力挺林俊憲的民進黨台南市黨部主委郭國文撕開舊瘡疤，公開斥責跑票事件的最大受益者郭信良，就是經法院認證的陳亭妃「親密戰友」。行政院前院長蘇貞昌日前站台力挺林俊憲時也指出，他當過行政院長，知道哪一個立委「歪膏搥斜」（台語：亂七八糟），市長以後能不能跟議會、行政院、賴總統互動，選哪一個比較好，「台南市民比我更清楚」。

林俊憲陣營砲火全開，把「禁止站台、禁止攻訐」兩大軍令拋腦後，賴總統的雙標禁令，似乎只禁正國會、不禁新潮流，在中央黨公職大軍連日加持下，兩人民調確實慢慢拉近。陳亭妃只能加強勤跑基層，日前參拜關廟山西宮還「巧遇」前總統陳水扁，這是扁在鏡電視新節目被關後首度現身，他公開嗆聲，當年「蔡賴之爭」他挺賴，前總統蔡英文也沒把他抓回去，他站在陳亭妃旁邊有錯嗎？如果真的有代誌，相信關聖帝君一定會幫他主持公道，「陳亭妃絕對能做台南四百年來第一位女市長」。

民進黨「信賴團隊」固然兵強馬壯、政治正確，但從陳水扁到王世堅勇敢挺妃，已不只是替個人站台，更似在堅持民進黨的初選價值，黨內還能容納多少不同聲音？當初選逐漸變成「順賴者昌」，所謂的團結只剩「一團心結」，尤其王世堅這句「我信賴、不信邪」，實是對當今聖上的明褒暗貶。