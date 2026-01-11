快訊

原本不會出席！ 張菲現身日月光董座80歲壽宴內幕曝光

通勤族欲哭無淚 TPASS恐斷炊… 搭火車、客運民眾憂：影響比免費營養午餐大

柯文哲嘉義地藏庵參拜 熱情民眾合影簽名展現凝聚力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
來自台南的陳姓民眾隨身攜帶一條寫滿聲援字樣的長布條給柯文哲簽名。記者李宗祐／攝影
來自台南的陳姓民眾隨身攜帶一條寫滿聲援字樣的長布條給柯文哲簽名。記者李宗祐／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今日下午陪同黨內提名徵召的嘉義市長候選人張啓楷，前往嘉義市地藏庵參拜祈福。地藏庵董事長蔡爾健等人接待並陪同參拜，隨後雙方於室內進行茶敘交流。

今日活動氛圍平和，現場吸引不少柯粉到場守候，並在廟前形成一段小小人龍，依序等待與柯文哲合影、簽名。有支持者展現熱情高喊「主席加油」、「總統好」。

有名來自台南的陳姓民眾隨身攜帶一條寫滿聲援字樣的長布條給柯文哲簽名。他說，當時為了聲援「阿北」司法不公的案子，從台南走上來台北到土城看守所，讓沿路上看到想要聲援的民眾留下簽名，今天藉由這個機會，給「阿北」親自簽名留念，未來再開庭審理時也會拿著布條持續聲援。

有婦女特別攜帶繪有柯文哲Q版圖案的飲料杯請求簽名，在完成合照後表現得相當興奮。更有家長將孩子扛在肩膀上與柯文哲合影留念；其中有名小朋友對著柯文哲喊出「支持唯一柯文哲」，稚氣的口吻引發在場柯粉會心一笑。

面對支持者的鼓勵，柯文哲與張啓楷逐一滿足合照需求。參拜活動在支持者的熱情注目與有序互動中順利圓滿落幕。

現場吸引不少柯粉到場守候，並在廟前形成一段小小人龍，依序等待與柯文哲合影、簽名。記者李宗祐／攝影
現場吸引不少柯粉到場守候，並在廟前形成一段小小人龍，依序等待與柯文哲合影、簽名。記者李宗祐／攝影
有柯粉攜帶繪有柯文哲Q版圖案的飲料杯簽名，在合照後興奮展示柯文哲的簽名。記者李宗祐／攝影
有柯粉攜帶繪有柯文哲Q版圖案的飲料杯簽名，在合照後興奮展示柯文哲的簽名。記者李宗祐／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左三）今日下午陪同黨內提名徵召的嘉義市長候選人張啓楷（右二），前往嘉義市地藏庵參拜祈福。地藏庵董事長蔡爾健（左二）等人接待並陪同參拜。記者李宗祐／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左三）今日下午陪同黨內提名徵召的嘉義市長候選人張啓楷（右二），前往嘉義市地藏庵參拜祈福。地藏庵董事長蔡爾健（左二）等人接待並陪同參拜。記者李宗祐／攝影

柯文哲 嘉義 張啓楷 民眾黨

延伸閱讀

黃國昌閃電宣布訪美 柯文哲表態了「有先和我討論過」

藍白合嘉義市釋誠意 柯文哲與張啓楷拜訪市議員陳家平

駁斥IPAC情緒勒索說 張啓楷表示應正視陳昭姿外交貢獻

柯文哲同框翹腳大秀電子腳鐐 自嘲與蔡正元皆為「朝廷欽犯」

相關新聞

影／林岱樺剪了三分頭！民進黨內初選民調前夕 展現為高雄奮戰決心

民進黨高雄市長提名競爭激烈，今天下午立委林岱樺從鳳山龍成宮展開車掃行程，她的頭髮突然從齊肩長度剪短變三分頭，引起支持者關...

「我信賴、不信邪」 王世堅南下挺陳亭妃：不忍她一人孤苦伶仃

把握民進黨台南市長黨內初選民調最後黃金周末，立委陳亭妃今下午完成鐵馬行37區，並回到在台南市政府永華市政中心前舉辦大型造...

【重磅快評】邪不勝正 王世堅挺陳亭妃暗諷誰？

民進黨明天啟動台南市、高雄市、嘉義縣等三縣市長初選民調作業，重中之重當屬台南大戰，黨內都心知肚明，賴清德總統支持嫡系立委林俊憲，但民進黨立委王世堅今天特地逆風南下力挺立委陳亭妃，王世堅再爆金句...

柯文哲嘉義地藏庵參拜 熱情民眾合影簽名展現凝聚力

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今日下午陪同黨內提名徵召的嘉義市長候選人張啓楷，前往嘉義市地藏庵參拜祈福。地藏庵董事長蔡爾健等人...

被綠營鎖定參選新竹縣長？鄭朝方親回：無需比較、改變有感才重要

新竹縣長選舉國民黨雙雄爭取提名，副縣長陳見賢昨在竹東舉辦首場造勢活動，立委徐欣瑩今在湖口辦誓師大會，前立委林為洲替徐站台...

綠營高雄市長初選最後衝刺 許智傑合體邱志偉掃街拜票

民進黨高雄市長初選明天起抽籤進行電話民調，立委許智傑今天在立委邱志偉及市議員陳明澤等人陪同下掃街，初選前夕持續爭取北高雄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。