柯文哲嘉義地藏庵參拜 熱情民眾合影簽名展現凝聚力

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今日下午陪同黨內提名徵召的嘉義市長候選人張啓楷，前往嘉義市地藏庵參拜祈福。地藏庵董事長蔡爾健等人接待並陪同參拜，隨後雙方於室內進行茶敘交流。

今日活動氛圍平和，現場吸引不少柯粉到場守候，並在廟前形成一段小小人龍，依序等待與柯文哲合影、簽名。有支持者展現熱情高喊「主席加油」、「總統好」。

有名來自台南的陳姓民眾隨身攜帶一條寫滿聲援字樣的長布條給柯文哲簽名。他說，當時為了聲援「阿北」司法不公的案子，從台南走上來台北到土城看守所，讓沿路上看到想要聲援的民眾留下簽名，今天藉由這個機會，給「阿北」親自簽名留念，未來再開庭審理時也會拿著布條持續聲援。

有婦女特別攜帶繪有柯文哲Q版圖案的飲料杯請求簽名，在完成合照後表現得相當興奮。更有家長將孩子扛在肩膀上與柯文哲合影留念；其中有名小朋友對著柯文哲喊出「支持唯一柯文哲」，稚氣的口吻引發在場柯粉會心一笑。