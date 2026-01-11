被綠營鎖定參選新竹縣長？鄭朝方親回：無需比較、改變有感才重要

新竹縣長選舉國民黨雙雄爭取提名，副縣長陳見賢昨在竹東舉辦首場造勢活動，立委徐欣瑩今在湖口辦誓師大會，前立委林為洲替徐站台，林致詞點名「現在民進黨差不多確定鄭朝方是候選人」。對此，竹北市長鄭朝方晚間公開回應，每位人選都有公職舞台可展現，無需彼此比較，請誠實面對自己，對民眾而言，改變有感，才是真實的。

鄭朝方近期屢次被提起要參選新竹縣長，甚至被國民黨視為民進黨可能人選。林為洲今表示，民進黨幾乎確定就是由竹北市長鄭朝方參選下屆縣長，「對手不弱」「年輕且竹北很多預算給他用」，呼籲黨內初選應公平公開，國民黨一定要找出最強的人來贏得新竹縣。

鄭朝方回應，竹北最近一直被提起，謝謝政治前輩們的關心。這其實也間接說明了一件事，竹北的改變，大家都看得見。過去這麼多年，那些曾被提出、卻未能落實的美好，會努力一項一項把它完成。

鄭朝方說，而現在，每一位人選都有公職舞台可以展現，真的無需彼此比較，請誠實面對自己，對民眾而言，改變有感，才是真實的。