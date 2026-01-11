綠營高雄市長初選最後衝刺 許智傑合體邱志偉掃街拜票
民進黨高雄市長初選明天起抽籤進行電話民調，立委許智傑今天在立委邱志偉及市議員陳明澤等人陪同下掃街，初選前夕持續爭取北高雄鄉親支持。許智傑說，盼能延續陳其邁市長的智慧城市擘劃藍圖，持續推進AI產業轉型，創造更多在地工作機會，讓青年學子不必北漂。
許智傑今天持續加強陸戰，上午前往岡山文賢市場與路竹菜市場與民眾近距離接觸，許多民眾主動合影及鼓勵，也有攤商送上蘿蔔祝福能有「好彩頭」。
許智傑下午從茄萣金鑾宮誓師出發，車隊行經茄萣、梓官、岡山、橋頭、湖內、路竹等六區，沿途不斷有支持者揮手致意。
許智傑表示，邱志偉與陳明澤長期深耕北高雄，感謝大岡山鄉親展現高度熱情，他從政27年向來兢兢業業，對初選勝出具有十足信心，將以「接軌國際、AI領航」的城市願景建設高雄，有信心帶領高雄邁向更具競爭力的國際舞台。
