快訊

原本不會出席！ 張菲現身日月光董座80歲壽宴內幕曝光

通勤族欲哭無淚 TPASS恐斷炊… 搭火車、客運民眾憂：影響比免費營養午餐大

柯文哲拜會陳家平 藍白陣營加速整合嘉義市長選情

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾黨提名徵召的嘉義市長候選人也是民眾黨嘉義縣市黨部主委張啓楷表示，只要藍白整合出一組最強人選，就有機會在民主聖地贏得勝利。記者李宗祐／攝影
民眾黨提名徵召的嘉義市長候選人也是民眾黨嘉義縣市黨部主委張啓楷表示，只要藍白整合出一組最強人選，就有機會在民主聖地贏得勝利。記者李宗祐／攝影

民眾黨嘉義縣市黨部主委張啓楷已獲黨內提名徵召，準備投入未來嘉義市長選舉。他今天陪同前主席柯文哲拜會嘉義市議員陳家平服務處，針對地方選情佈局進行交流。張啓楷表示，目前民眾黨與國民黨正討論嘉義市長提名的合適人選，只要藍白整合出一組最強人選，就有機會在民主聖地贏得勝利。

張啓楷是民眾黨提名徵召的嘉義市長候選人也是民眾黨嘉義縣市黨部主委，他透露，民眾黨與國民黨正針對嘉義縣長提名人選進行討論，目前已有2名資歷完整的優秀人選納入考慮，未來不排除由在野陣營共推。至於嘉義縣議員席次，民眾黨在太保、水上、民雄等人口稠密的鄉鎮，都有意提出人選，目前正在商議細節。

針對嘉義市議員的提名策略，張啓楷表示，原則上東、西區將各提名1人，雖然地方有聲音建議應增加席次以利政黨發展，但基於藍白合作的和諧與互信，加上嘉義市選情艱困，若票源過於分散恐讓民進黨得利。他隨後也向陳家平表示，未來市議員提名的具體人數，將與擔任總幹事的柯文哲進一步討論，並與國民黨保持溝通。

陳家平表示，自他退選後，藍白陣營都非常重視嘉義市長選舉的步調。他希望中央能正視嘉義市的艱困選情，盡快促成黨對黨的協商，坐下來整合出最優秀的候選人，為嘉義市的未來打拼。

嘉義 民眾黨 議員 張啓楷 柯文哲

延伸閱讀

民眾黨2年條款有但書 柯文哲：全力協助陳昭姿推動代理孕母法

蔡正元同框柯文哲 兩人合影秀電子腳鐐

陳昭姿辭職書曝光 柯文哲親筆寫「必須完成代孕法案」

立委張啓楷質詢中央政府總預算遲未審 陳駿季不滿回擊指是在威脅

相關新聞

影／林岱樺剪了三分頭！民進黨內初選民調前夕 展現為高雄奮戰決心

民進黨高雄市長提名競爭激烈，今天下午立委林岱樺從鳳山龍成宮展開車掃行程，她的頭髮突然從齊肩長度剪短變三分頭，引起支持者關...

「我信賴、不信邪」 王世堅南下挺陳亭妃：不忍她一人孤苦伶仃

把握民進黨台南市長黨內初選民調最後黃金周末，立委陳亭妃今下午完成鐵馬行37區，並回到在台南市政府永華市政中心前舉辦大型造...

【重磅快評】邪不勝正 王世堅挺陳亭妃暗諷誰？

民進黨明天啟動台南市、高雄市、嘉義縣等三縣市長初選民調作業，重中之重當屬台南大戰，黨內都心知肚明，賴清德總統支持嫡系立委林俊憲，但民進黨立委王世堅今天特地逆風南下力挺立委陳亭妃，王世堅再爆金句...

柯文哲嘉義地藏庵參拜 熱情民眾合影簽名展現凝聚力

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今日下午陪同黨內提名徵召的嘉義市長候選人張啓楷，前往嘉義市地藏庵參拜祈福。地藏庵董事長蔡爾健等人...

被綠營鎖定參選新竹縣長？鄭朝方親回：無需比較、改變有感才重要

新竹縣長選舉國民黨雙雄爭取提名，副縣長陳見賢昨在竹東舉辦首場造勢活動，立委徐欣瑩今在湖口辦誓師大會，前立委林為洲替徐站台...

綠營高雄市長初選最後衝刺 許智傑合體邱志偉掃街拜票

民進黨高雄市長初選明天起抽籤進行電話民調，立委許智傑今天在立委邱志偉及市議員陳明澤等人陪同下掃街，初選前夕持續爭取北高雄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。