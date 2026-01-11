聽新聞
駁斥IPAC情緒勒索說 張啓楷表示應正視陳昭姿外交貢獻
民眾黨立委張啓楷陪同前主席柯文哲拜訪嘉義市議員陳家平時，有媒體詢問民眾黨近期以加入國際議會對華政策聯盟（IPAC）為由，被外界質疑是否對其他委員進行情緒勒索，張啓楷表示，2025年11月副總統蕭美琴能在歐洲議會發表專題演講，主因是陳昭姿擔任IPAC的共同主席，這絕非情緒勒索。
張啟楷表示，依照IPAC的規定，必須有2名主要政黨加入才能成為會員，大家應正視陳昭姿與蕭美琴對於提升台灣國際能見度的貢獻。張啓楷表示，台灣外交處境相當艱困，不論朝野、不分藍綠白，大家都應該努力提升台灣的能見度。
張啓楷表示，要感謝陳昭姿以及所有曾為台灣在國際社會努力過的人名，不要再提及情緒勒索，應共同感謝陳昭姿的付出。
