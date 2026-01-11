藍白合嘉義市釋誠意 柯文哲與張啓楷拜訪市議員陳家平

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾黨前主席柯文哲偕張啓楷拜訪市議員陳家平，盼加速藍白整合力拚贏回嘉義市。記者李宗祐／攝影
民眾黨前主席柯文哲偕張啓楷拜訪市議員陳家平，盼加速藍白整合力拚贏回嘉義市。記者李宗祐／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天與立委張啓楷前往嘉義市，拜訪先前退出嘉義市長選舉的國民黨市議員陳家平。柯文哲表示，陳家平展現了成全大局的誠意，這次特別前來請益，希望能藉此加速2黨在嘉義市的整合步調。

張啓楷表示，嘉義市對藍白陣營而言是艱困選區，2黨必須合作才有勝算，且整合速度不能再拖，目標在2月中旬或最晚3月完成協商。他進一步表示，只要國民黨與民眾黨攜手，票數絕對大於民進黨，這在之前的總統大選與政黨票數據中都清晰可見。

陳家平表示，自退選以來，中央與藍白地方勢力都高度關注嘉義市長選舉的佈局，地方民眾也期盼能有更明確的合作方向。他相信透過黨對黨的協商，能選出最優秀且具勝選實力的候選人，為嘉義市爭取更好的未來。

拜訪過程中，柯文哲致贈陳家平一只印有「勇敢」字樣的手提袋。陳家平表示，過去柯P曾率市府教育團隊至嘉義市交流，那天他剛完程雙潭馬拉松，就將獎牌送給柯P，象徵雙方過去在教育交流中建立的緣分，也期許未來能持續攜手努力。

