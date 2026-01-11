快訊

苗栗警光山莊大眾池泡湯疑溺水 73歲老翁送醫搶救回天乏術

PLG／爆衝突！先發只打4分鐘 「野獸」林志傑遭驅逐出場

點名6人布局2026 王世堅：盡早推出「最強人選」…別輸了怪兵器不好

聽新聞
0:00 / 0:00

綠民調初選前夕 高市議長陪賴瑞隆車掃、多位議員臉書串聯力挺

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆拚出線，今天下午由高市議長康裕成陪同掃街拜票。圖／賴瑞隆服務處提供
立委賴瑞隆拚出線，今天下午由高市議長康裕成陪同掃街拜票。圖／賴瑞隆服務處提供

民進黨立委賴瑞隆參加高雄市長初選進入最後衝刺，今早由議長康裕成及北市議員簡舒培等人陪同車掃，並有黨內以新潮流菊系為主的市議員透過臉書發文力挺，呼籲各界支持賴瑞隆。賴瑞隆表示，盼組成一個團結的高雄隊，迎接下一個黃金十年。

賴瑞隆今天的車掃行程涵蓋鳳山、三民、前金、新興及苓雅等地。上午先由資深媒體人王瑞德及新北市議員、鳳山女兒戴瑋姍陪同在鳳山啟動第一波大車掃。

下午則有康裕成、簡舒培、市議員何權峰、張博洋等人加入，先在三鳳宮參拜後前往三民區車掃。傍晚車隊進入市區，改由北市議員林亮君與高市議員湯詠瑜、郭建盟等人陪同，沿途不少市民揮手加油。

除利用車掃與選民近距離互動外，立委李柏毅、議長康裕成臉書發文支持，另有議員郭建盟、何權峰、簡煥宗、張勝富、湯詠瑜、張博洋、黃彥毓等新系或親新系議員跟進，提醒支持者接獲電話民調要唯一支持賴瑞隆。

賴瑞隆表示，謝長廷、陳菊、陳其邁一棒接一棒建設高雄，他立志要成為高雄的「第四棒」，會打造最團結的「高雄隊」，照顧無分黨派、世代的市民。

高雄市議長康裕成等人透過臉書串連，力挺立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆服務處提供
高雄市議長康裕成等人透過臉書串連，力挺立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆服務處提供
立委賴瑞隆在民調前夕力拚車掃增加曝光。圖／賴瑞隆服務處提供
立委賴瑞隆在民調前夕力拚車掃增加曝光。圖／賴瑞隆服務處提供

議員 賴瑞隆 民進黨 高雄 康裕成

延伸閱讀

陳其邁「交棒」邱議瑩？ 賴瑞隆這樣回 林岱樺、許智傑也說話了

綠營南二都初選…醫斷言這2人出線難撼動 藍白生死線恐非六都在5縣市

影／高雄300多名里長相挺 賴瑞隆：我才是國民黨最怕的人

初選前最後一拚 賴瑞隆鳳山造勢「9立委相挺」：開創高雄嶄新未來

相關新聞

影／林岱樺剪了三分頭！民進黨內初選民調前夕 展現為高雄奮戰決心

民進黨高雄市長提名競爭激烈，今天下午立委林岱樺從鳳山龍成宮展開車掃行程，她的頭髮突然從齊肩長度剪短變三分頭，引起支持者關...

綠高雄初選吵「接棒」 柯志恩批：民主政治沒有所謂接班人

民進黨高雄市長、台南市長初選黃金周，上演黨內互打，高雄為跑步「接棒」吵翻天，台南也為誰為誰站台遭質疑。國民黨高雄市長參選...

「我信賴、不信邪」 王世堅南下挺陳亭妃：不忍她一人孤苦伶仃

把握民進黨台南市長黨內初選民調最後黃金周末，立委陳亭妃今下午完成鐵馬行37區，並回到在台南市政府永華市政中心前舉辦大型造...

曾邀陳佩琪參選遭柯文哲拒絕 黃國昌：百分百尊重「她是超強母雞」

民眾黨主席黃國昌在後援會成立大會石，針對外界關注的選戰布局、黨內初選機制及相關人事議題，逐一回應。他強調，無論是個人角色...

綠民調初選前夕 高市議長陪賴瑞隆車掃、多位議員臉書串聯力挺

民進黨立委賴瑞隆參加高雄市長初選進入最後衝刺，今早由議長康裕成及北市議員簡舒培等人陪同車掃，並有黨內以新潮流菊系為主的市...

邱議瑩獲全台6位首長級戰將拍影片力挺 喊跨縣市大團結

民進黨高雄市長初選進入最後倒數，高雄市長參選人邱議瑩今日發布最新競選影片，集結6位現任縣市首長、參選人聯合推薦，包括高雄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。