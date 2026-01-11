民進黨高雄市長初選民調前夕 4參選人勤掃街拜票

民進黨高雄市長初選民調將於明天展開，4名參選人今天均把握最後時刻展開車掃及拜票行程。其中林岱樺再次針對自己涉詐領助理費案強調清白，且不會退黨。

民進黨高雄市長提名作業預定1月12日至17日進行初選民調，參選人包括立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑。4人今天持續把握時間展開車掃及拜票行程。

邱議瑩今天邀集其他黨內民代化身她的「分身」，包括立委黃捷、市議會副議長曾俊傑及議員林智鴻等人，走入高雄各大傳統市場掃街拜票，全力爭取市民支持。

此外，邱議瑩今天也發布最新競選影片，集結6名現任縣市首長及參選人聯合推薦，共同高喊「唯一支持邱議瑩」。影片陣容包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復等人。

林岱樺昨天參加高雄馬拉松活動，接受媒體採訪時針對涉詐助理費案表示，自己尊重司法及查案，但也清楚知道「這場初選裡有人希望我退場」。她強調自己打不倒，但是否有人想用司法鎖住她，社會自有公評。

林岱樺今天也透過新聞稿再重申，自己在宣布投入高雄市長初選後，接連被捲入曖昧簡訊、詐領助理費、是否脫黨參選等3大爭議。這些攻擊「已經不是針對我個人，而是針對高雄市民智慧與意志的侮辱」。

她說，「曖昧簡訊疑雲」所有影射內容是在檢調扣押她手機後才出現，根本是「假訊息」。「詐領助理費」案是「時機奇怪、程序罕見」的司法行動，自己對清白百分之百有信心，因為沒有一毛錢入自己口袋。

面對「脫黨參選」議題，林岱樺說，參與初選是因為認同制度、尊重制度，「只要制度公平正當，就沒有脫黨的選項」。「制度沒有被玩壞，團結就是唯一的路；不管結果如何，自己真愛高雄，也不會退黨。」

許智傑今天前往大岡山地區展開掃街拜票，他強調，面對城市未來發展，自己已做好準備。此次參選市長，是希望延續陳其邁推動的智慧城市成果，推進AI產業轉型，也為青年學子創造更多在地機會。

賴瑞隆今天也進行車隊掃街，他接受媒體聯訪表示，明天就要展開初選民調，今天要做最後衝刺，進行全天車掃。感謝資深媒體人王瑞德及多名同黨議員陪他車掃，晚上會繼續到商圈車掃，爭取支持。