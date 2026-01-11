邱議瑩獲全台6位首長級戰將拍影片力挺 喊跨縣市大團結

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
邱議瑩說，她不僅是第一個提出政策白皮書的參選人，也是最能團結民進黨的人選，有信心在初選中脫穎而出。記者宋原彰／翻攝
邱議瑩說，她不僅是第一個提出政策白皮書的參選人，也是最能團結民進黨的人選，有信心在初選中脫穎而出。記者宋原彰／翻攝

民進黨高雄市長初選進入最後倒數，高雄市長參選人邱議瑩今日發布最新競選影片，集結6位現任縣市首長、參選人聯合推薦，包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復和新北市長參選人蘇巧慧、台中市長參選人何欣純，展現「跨縣市、大團結」氣勢。

翁章梁在影片中力讚邱議瑩「是一位懂人情世事的人」，長期站在鄉親的角度為地方打拚。陳光復指出，邱議瑩「做什麼像什麼」，不僅有能力也有資歷，「能夠帶領高雄繼續向前走，拜託大家唯一支持邱議瑩。」

黃偉哲則表示，「唯一支持邱議瑩，能夠接續陳其邁為高雄服務，讓高雄延續繁榮的成果」。陳其邁也在影片中相挺說，他與邱議瑩相識已經20、30年，「她看事情的高度跟視野，跟別人截然不同。」

何欣純表示，邱議瑩「為了高雄願意付出所有，高雄市民值得最好的邱議瑩！」；蘇巧慧則說，邱議瑩是她在立法院的好戰友，「行動最強、觀念最新」，並喊出「高雄要贏，請支持邱議瑩！」。

邱議瑩今日受訪則表示，初選走到今天算是最後一天，一切按照初選機制走，每位初選候選人一路走到這裡，各自用政見、政策表達對高雄市願景的看法，「還是要回歸政策表達，讓市民做出最好的選擇」，而過程中出現「人身攻擊」、「抹黃」等，她是不贊成的。

邱議瑩說，她不僅是第一個提出政策白皮書的參選人，也是最能團結民進黨的人選，有信心在初選中脫穎而出，對決國民黨柯志恩，守住高雄、延續陳其邁市長的好政績。

邱議瑩 陳其邁 民進黨 高雄

