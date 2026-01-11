「我信賴、不信邪」 王世堅南下挺陳亭妃：不忍她一人孤苦伶仃

把握民進黨台南市長黨內初選民調最後黃金周末，立委陳亭妃今下午完成鐵馬行37區，並回到在台南市政府永華市政中心前舉辦大型造勢活動，也是其初選以來唯一一場大型造勢活動，吸引上萬名支持者到場力挺，氣氛相當熱絡，壓軸更請來立委王世堅站台，掀起一陣歡呼。

陳亭妃致詞時一度哽咽說，自己沒有龐大的資源，只能靠人民做堅強的後盾，今天沒有動員遊覽車，只有人民自發力量的展現，8天來的鐵馬行37區更是自己的決心。陳亭妃強調，自己8年來從沒離開過台南，8年來服務團隊也一直陪伴大家，「是8年不是8個月！」，看到這麼多人期待台南改變，自己會讓台南有光榮感。

立委王世堅今到台南力挺陳亭妃時，在台下抵達會場時，就吸引不少支持者相爭合影，彷彿開啟小型見面會，而上台時更掀起造勢活動一波高潮。王世堅說，「我信賴，但是不信邪」，自己不忍心看著陳亭妃一個人孤苦伶仃，「所以我來了」。

王世堅表示，政治路上難免遭遇誤解與委屈，但真正能走得遠的人，從來不是靠聲量，而是靠能不能撐住，而每個縣市都要推出最強的人選，像台南市最強就是陳亭妃，相信陳亭妃也已經準備好了，也希望支持者可以堅定挺妃，讓陳亭妃順利成為下一任台南市長。