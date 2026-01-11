影／林岱樺剪了三分頭！民進黨內初選民調前夕 展現為高雄奮戰決心

民進黨高雄市長提名競爭激烈，今天下午立委林岱樺從鳳山龍成宮展開車掃行程，她的頭髮突然從齊肩長度剪短變三分頭，引起支持者關注。林岱樺說，新造型是為了展現要為高雄奮力一戰的決心，展現她對高雄這塊土地的熱愛及承諾。

林岱樺頂著短髮受訪表示，她現在的心情是「昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，希望大家接到電話民調要唯一支持她。

「為了高雄，岱樺要更強！」林岱樺強調，新造型的用意是要展現決心，以及對高雄這塊土地的熱愛，她對高雄未來成為國際城市的潛力深具信心，也充滿熱情，會帶領專業團隊來實現選舉過程中陳述的各項政見與承諾，希望更強的高雄由高雄的女兒林岱樺來承擔

林岱樺強調，父親曾任鳳山市長，鳳山是她政治生涯的起點、也是「起家厝」；上月27日她在鳳山造勢現場湧入大批支持者，展現「三山造勢」最終場的氣勢，今天再回鳳山車掃，持續爭取認同。