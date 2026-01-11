快訊

PLG／爆衝突！先發只打4分鐘 「野獸」林志傑遭驅逐出場

點名6人布局2026 王世堅：盡早推出「最強人選」…別輸了怪兵器不好

林岱樺剪了三分頭！民進黨內初選民調前夕 展現為高雄奮戰決心

聽新聞
0:00 / 0:00

影／林岱樺剪了三分頭！民進黨內初選民調前夕 展現為高雄奮戰決心

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺今天下午突然極短頭髮現身鳳山龍成宮，強調她剪髮是為了要展現為高雄拚博的決心。圖／服務團隊提供
立委林岱樺今天下午突然極短頭髮現身鳳山龍成宮，強調她剪髮是為了要展現為高雄拚博的決心。圖／服務團隊提供

民進黨高雄市長提名競爭激烈，今天下午立委林岱樺從鳳山龍成宮展開車掃行程，她的頭髮突然從齊肩長度剪短變三分頭，引起支持者關注。林岱樺說，新造型是為了展現要為高雄奮力一戰的決心，展現她對高雄這塊土地的熱愛及承諾。

林岱樺頂著短髮受訪表示，她現在的心情是「昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，希望大家接到電話民調要唯一支持她。

「為了高雄，岱樺要更強！」林岱樺強調，新造型的用意是要展現決心，以及對高雄這塊土地的熱愛，她對高雄未來成為國際城市的潛力深具信心，也充滿熱情，會帶領專業團隊來實現選舉過程中陳述的各項政見與承諾，希望更強的高雄由高雄的女兒林岱樺來承擔

林岱樺強調，父親曾任鳳山市長，鳳山是她政治生涯的起點、也是「起家厝」；上月27日她在鳳山造勢現場湧入大批支持者，展現「三山造勢」最終場的氣勢，今天再回鳳山車掃，持續爭取認同。

林岱樺 民進黨 民調

延伸閱讀

高雄市長初選前最後衝刺 林岱樺強調「愛高雄、不會退黨」

綠高雄市長初選激戰 林岱樺：有人要我退場 但我打不倒

影／陳其邁恐龍競速趣味賽「交棒」邱議瑩引聯想 柯志恩說話了

陳其邁「交棒」邱議瑩？ 賴瑞隆這樣回 林岱樺、許智傑也說話了

相關新聞

影／林岱樺剪了三分頭！民進黨內初選民調前夕 展現為高雄奮戰決心

民進黨高雄市長提名競爭激烈，今天下午立委林岱樺從鳳山龍成宮展開車掃行程，她的頭髮突然從齊肩長度剪短變三分頭，引起支持者關...

綠高雄初選吵「接棒」 柯志恩批：民主政治沒有所謂接班人

民進黨高雄市長、台南市長初選黃金周，上演黨內互打，高雄為跑步「接棒」吵翻天，台南也為誰為誰站台遭質疑。國民黨高雄市長參選...

「我信賴、不信邪」 王世堅南下挺陳亭妃：不忍她一人孤苦伶仃

把握民進黨台南市長黨內初選民調最後黃金周末，立委陳亭妃今下午完成鐵馬行37區，並回到在台南市政府永華市政中心前舉辦大型造...

曾邀陳佩琪參選遭柯文哲拒絕 黃國昌：百分百尊重「她是超強母雞」

民眾黨主席黃國昌在後援會成立大會石，針對外界關注的選戰布局、黨內初選機制及相關人事議題，逐一回應。他強調，無論是個人角色...

邱議瑩獲全台6位首長級戰將拍影片力挺 喊跨縣市大團結

民進黨高雄市長初選進入最後倒數，高雄市長參選人邱議瑩今日發布最新競選影片，集結6位現任縣市首長、參選人聯合推薦，包括高雄...

黃國昌成立新北後援會 館長力挺：問政、打貪戰力勝過藍綠

民眾黨主席黃國昌今在三重綜合體育館成立新北市後援會，展現備戰2026新北市長選舉的企圖心。活動現場湧入上千名支持者助陣，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。