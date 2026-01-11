快訊

黃國昌成立新北後援會 館長力挺：問政、打貪戰力勝過藍綠

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今在三重綜合體育館成立新北市後援會，網紅「館長」陳之漢到場站台力挺。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌今在三重綜合體育館成立新北市後援會，網紅「館長」陳之漢到場站台力挺。記者蘇健忠／攝影

民眾黨主席黃國昌今在三重綜合體育館成立新北市後援會，展現備戰2026新北市長選舉的企圖心。活動現場湧入上千名支持者助陣，網紅「館長」陳之漢到場站台力挺黃國昌，直言「黃國昌一個人的戰力，比全部立委加起來還強」，呼籲支持者2026年用選票教訓民進黨。

館長一上台便表示，現場氣氛太好了，宛如演唱會，坦言自己2019年初識黃國昌時，並不認為他有何特別之處，「但這幾年走過來，我真的沒看過一個政治人物是這樣的。」他強調，黃國昌在問政、打貪與監督政府上的表現，遠勝藍綠政治人物，「國民黨、民進黨加起來，這幾年碰到的弊案，都沒有一個人做得像黃國昌這樣徹底。」

館長指出，民眾黨近年遭遇政治與司法風暴，支持者在街頭流淚、為公平正義奔走，卻始終等不到回應，「大家只希望有一天能用選票，告訴民進黨台灣要改變。」他直言，2026年將是關鍵時刻，呼籲全台、尤其新北市民支持黃國昌，也支持民眾黨在各地的議員選舉。

他更以黃國昌的個人行程為例，形容其「說到做到」，不僅身兼黨主席、政論工作與問政監督，還能持續開直播、研究政策、健身與巴西柔術，「他跟我說他一年內要做到，我本來不信，但他真的做到了。」

提及民眾黨近年遭遇的政治與司法風波，館長形容不少支持者曾在街頭奔走、情緒累積，卻始終等不到回應。他認為，許多民眾對於公平正義與政治責任的期待，長期未被正視，「人民只能透過選票，把不滿說清楚」。

館長也提到當前台灣政治高度仰賴資源與媒體優勢，已逐漸走向「金錢政治」，民眾黨的資源又如此的少，但即便如此，他仍選擇站上台發聲，希望支持者不要放棄公共參與，「不是只支持黃國昌，在台灣所有議員選舉裡也請支持台灣民眾黨」。

民眾黨主席黃國昌今在三重綜合體育館成立新北市後援會，現場上千名支持者到場力挺。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌今在三重綜合體育館成立新北市後援會，現場上千名支持者到場力挺。記者蘇健忠／攝影

