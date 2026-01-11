黃國昌新北市後援會成立 晚上率團赴美交換軍購與高關稅資訊

民眾黨主席黃國昌下午成立新北市後援會大會，黃國昌會前受訪表示晚上將率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注的國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。強調不管是台灣的國防軍購或高關稅，人民都非常關切，有必要跟美國政府面對面交換意見、傳遞人民想法，也能藉此第一手獲得正確、可信賴的資訊。

館長陳之漢、柯文哲太太陳佩琪、胞妹柯美蘭、立委高金素梅等人到場站台致詞，黃國昌授證與授旗給後援會成員，現場湧入超過1千名支持者助陣，黃國昌致詞時強調新北有87萬棟老舊公寓，若他主政會在100天內發照，加速都市更新，受到來賓熱情鼓掌。最後在全員一起大合唱黃國昌競選歌曲「讓新北發光」中結束活動。