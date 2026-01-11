黃國昌新北後援會成立 陳佩琪力挺：願成最堅強後盾

民眾黨主席黃國昌今在三重體育館成立新北後援會，展現備戰2026新北市長選舉的企圖心。柯文哲因另有行程未能出席，其妻陳佩琪到場力挺，強調不論柯文哲是否出席，自己都一定會到場為黃國昌加油，並表態願成為民眾黨最堅強的後盾。

陳佩琪表示，自己自2024年起繳交1萬元黨費，成為民眾黨終身黨員，雖然坦承自身體力與能力有限，無法像第一線候選人一樣奔波選戰，但願意擔任最強力的助選者與支持者，陪伴民眾黨繼續向前。

她也回顧，去年柯文哲遭遇司法風波，對家庭而言是一段相當艱辛的過程，而在這段期間，是黃國昌接下黨主席重擔，帶領民眾黨走過低潮，給了她與支持者很大的力量。她轉述，柯文哲私下多次提到，最欣賞黃國昌的正是「承擔的勇氣」，尤其是在民眾黨支持度一度跌至約7%之際，仍願意站出來扛起責任。

陳佩琪指出，在黃國昌帶領下，民眾黨支持度逐步回升，目前回到12%，甚至一度達到15%，創下黨史新高，這樣的成績有目共睹。她期盼各地黨員與支持者能持續努力，讓民眾黨在地方扎根、持續壯大。

針對新北地方選舉布局，陳佩琪也表示，新北有不少議員新鮮人準備投入選戰，雖然自己無法親自跑行程，但只要地方有需要，她願意與黃國昌一樣承擔責任，盡力協助地方選舉。