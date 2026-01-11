布局2026 王世堅：盡早推出「最強人選」…別輸了怪兵器不好

面對2026大選民進黨近期積極布局，外界也相當關注首都台北市長人選，傳出黨主席賴清德有意派行政院長卓榮泰出征，對此，立委王世堅今受訪時對卓榮泰給予高度評價，他也強調，面對大型選舉，各政黨都應推出「最強人選」，而非在戰敗後才怪罪「兵器不好」。

王世堅表示，黨內包含吳思瑤、卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄及高嘉瑜等都是才德兼備的戰將，黨內應從中考量，派出最強戰將應戰，而自己的立場則是「讓最強的人出來」，為民進黨爭取北市執政權，自己則完全沒有考慮要參選。

他也說，在所有黨內潛在的優秀候選人中，卓榮泰無論是在學經歷還是政壇資歷，都可以說是「最齊備」的人選，其在行政院長任內展現出宏觀的視野與豐富的行政經驗，表現可圈可點，相信憑藉卓榮泰這1年多來的行政績效與政治歷練，若能代表民進黨出征，將是非常合適且恰當的選擇。

王世堅強調，目前各政黨已陸續展開布局，民進黨應盡速與有意願的戰將溝通，盡早推出最強戰力，唯有選出最強戰將，才能帶領全台22縣市在2026選戰中共同打拼。