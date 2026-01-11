黃國昌拋新北治理藍圖 強調「政治的核心在於執行力」

民眾黨主席黃國昌今三重體育館成立新北後援會成立大會，他從交通、財政、營養午餐談到醫療與都市更新，系統性勾勒新北市未來治理方向。他強調，政治不該只停留在口號，而是要用執行力回應市民長期累積的生活痛點。

黃國昌指出，新北市是全國人口最多的城市，涵蓋2052平方公里、1032個里、約178萬戶家庭、404萬人口，面對這樣的城市規模，市長最重要的能力不是喊政見，而是能否落實。他直言，「政治的核心在於執行力」，並以自身過去推動汐止南下匝道為例，說明如何突破中央與地方互踢皮球的僵局。

黃國昌回顧，汐止社后居民爭取高速公路南下匝道長達16年，中央與地方政府互指設計與規範問題，遲遲無法解決。他表示，2016年進入立法院後，持續召集交通部與新北市政府協調，逐一釐清設計與法規，最終在2019年完成核定並撥付經費，「拖了16年的問題，在一任立委內完成，這才叫執行力」。

針對近期各縣市相繼提出「免費營養午餐」政策，黃國昌不諱言肯定台北市的作法，但也點名民進黨新北市長人選蘇巧慧，質疑政策背後的財政基礎。他表示，所有縣市首長都希望照顧下一代，但問題在於「錢從哪裡來」，而非單純比誰喊得大聲。

黃國昌指出，過去中央政府長期將財源集中在手中，地方政府缺乏穩定制度性的財源分配，即便有心推動福利政策，也往往力有未逮。他回顧，2022年新北市長選舉時，民進黨候選人林佳龍曾主張修正「財劃法」，但多年來遲未落實，直到2024年在野黨推動修法，新北市每年才新增約407億元財源。

「我想請教蘇巧慧委員，為什麼反對修財劃法？」黃國昌直言，修法通過後，民進黨才開始喊免費營養午餐，這樣的順序顛倒，讓政策更像選舉操作，而非長期治理規畫。他強調，台灣民眾黨與民進黨最大的不同，在於是否願意為承諾負責。

在醫療議題上，黃國昌直指新北市長期結構性不足。他表示，新北市65歲以上長輩已達80萬人，正式邁入超高齡社會，但每萬人僅有52床一般病床，遠低於全國平均72床，更與台北市的105床存在明顯落差。他質疑，新北長期被定位為通勤與衛星城市，卻無法提供長輩足夠、安心的醫療資源，這是政府無法迴避的責任。

談及居住安全，黃國昌指出，新北市約有80萬戶屋齡超過40年的老舊公寓，多數未設電梯，對高齡者極不友善。他以自身照顧父親的經驗為例，說明行動不便長者上下樓的困境，並批評危老都更程序冗長，部分案件一拖就是10年以上，不只是效率問題，更是公共安全問題。

黃國昌進一步提出承諾，未來對於「沒有爭議」的都市更新案件，將自申請日起即列管，100天內完成核發相關執照，杜絕行政拖延。他強調，能否做到，願意接受市民檢驗。