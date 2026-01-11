快訊

北市松信選區藍白合搶綠一席？ 地方人士：她出線才有機會

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員參選人李明璇、陳冠安到市場掃街。記者邱書昱／攝影
北市議員參選人李明璇、陳冠安到市場掃街。記者邱書昱／攝影

2026縣市議員選舉升溫，北市松信選區參選人李明璇今早掃街時，被問及該選區民眾黨有意參選的許甫藍白合，她說不無機會。為此，地方人士坦言，藍營有機會拿下三席，但是楊智伃出線才有機會，沒有與民眾黨禮讓的空間。

台北市松山信義選區共9席議員，藍綠分別占了4席、5席的空間。而國民黨徐巧芯、王鴻薇成功轉任立委後，等同空出了2席，以及民進黨前議員許家蓓離世，也多了1席空間。

而國民黨方面，國民黨前發言人李明璇、北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、松山在地里長李煥中，以及屢屢被點名詢問的國民黨前發言人楊智伃，加上民眾黨許甫也有意參選，藍白能否合又備受注目。

對於李明璇發言，許甫回應，松山信義選區有9席議員空間，但對民眾黨來說既艱鉅但又單純的挑戰，由於議員是多席次的選舉，所以彼此存在著競合的關係，很難說有什麼禮不禮讓，或是有什麼藍白合不合作的問題，只能說大家都是各自努力良性競爭。

許甫強調，民眾黨有明確的規則和制度，從來都不是所謂現任優先或是指定誰去哪一區參選，因此就是按照遊戲規則走，他會督促自己更多的論述及做好準備。

松信地方人士也說，議員選舉就是兄弟登山各自努力，藍營本來就是5席空間，不可能提名少於現在席次，加上松信人口數下降，導致少了一個席次，所以許甫現階段沒有禮讓空間。不過，李明璇所說讓民進黨保有現在席次，再多一席的空間也並非不可能。

他說，之所以有可能是楊智伃參選，「目前就要看民進黨新人參選呂瀅瀅、郭凡誰會出線，但兩人對於松信來說相對於陌生。」反之，李明璇和楊智伃有高媒體曝光度，加上年輕，國民黨還是有機會能拿下三席。

他也說，至於許甫現階段八字還沒一撇，即使出身媒體界，也並非馬上說參選就會有大量曝光，且本身也非松信出身，光靠媒體加分不太容易。

議員 許甫 李明璇 北市 藍白合

