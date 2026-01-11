徐欣瑩造勢風大舞台電視牆倒 陳見賢陣營：治理不能「風吹就倒」
爭取國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩，今天上午於湖口鄉舉行首場大型造勢誓師大會，立院國民黨團組成「國會最強戰隊」跨縣市馳援，期間因新竹的風太大，把舞台後正中央的電視牆吹翻。陳見賢發言人表示，陳見賢發言人田芮熙表示，所幸事件未造成人員傷亡，但也凸顯縣政治理與公共建設複雜，亟需紮實基礎與實務治理經驗，否則一遇考驗恐「風一吹就倒」，後果難以想像。
今天新竹風大、天氣冷，徐欣瑩在湖口舉辦誓師大會，吸引不少民眾參與，期間舞台正中央的電視牆被颳翻，主持人、徐欣瑩胞弟徐世勳立刻接話「風太大，就跟現場熱情的民眾一樣high」。
針對立委徐欣瑩今日於湖口舉辦造勢活動期間，主舞台電視牆因強風吹倒一事，田芮熙表示，所幸未造成人員傷亡；但這起事件也再次提醒，縣政治理與公共建設千頭萬緒，更需要紮實的基礎與實際治理經驗來務實推動，否則一旦遇到考驗，「風一吹就倒」，造成不堪設想的後果。另外對於爭取預算一事，鄉親都期待徐委員，「現在就可以全力爭取」
徐欣瑩今天在湖口舉辦誓師大會，正式插旗展現選戰團結氣勢；新竹縣副縣長、縣長參選人陳見賢競選辦公室則於下午隨即發布新聞稿，轉而聚焦湖口、新豐地區的鄉鎮治理與發展議題，兩人的攻防相當激烈。
陳見賢表示，自己長期在湖口生活，清楚理解民眾每天面對的現實壓力。湖口工業區密集、就業機會充沛，是新竹縣產業與人口成長最快速的地區之一，但長年承受通勤負荷外溢、道路容量不足、生活機能追趕不及等問題，對居民生活品質造成實質影響。當務之急是「把線接好」，更用心向中央爭取預算，把握民生、教育與交通建設推進的關鍵時刻。
