徐欣瑩造勢風大舞台電視牆倒 陳見賢陣營：治理不能「風吹就倒」

爭取國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩，今天上午於湖口鄉舉行首場大型造勢誓師大會，立院國民黨團組成「國會最強戰隊」跨縣市馳援，期間因新竹的風太大，把舞台後正中央的電視牆吹翻。陳見賢發言人表示，陳見賢發言人田芮熙表示，所幸事件未造成人員傷亡，但也凸顯縣政治理與公共建設複雜，亟需紮實基礎與實務治理經驗，否則一遇考驗恐「風一吹就倒」，後果難以想像。

今天新竹風大、天氣冷，徐欣瑩在湖口舉辦誓師大會，吸引不少民眾參與，期間舞台正中央的電視牆被颳翻，主持人、徐欣瑩胞弟徐世勳立刻接話「風太大，就跟現場熱情的民眾一樣high」。

針對立委徐欣瑩今日於湖口舉辦造勢活動期間，主舞台電視牆因強風吹倒一事，田芮熙表示，所幸未造成人員傷亡；但這起事件也再次提醒，縣政治理與公共建設千頭萬緒，更需要紮實的基礎與實際治理經驗來務實推動，否則一旦遇到考驗，「風一吹就倒」，造成不堪設想的後果。另外對於爭取預算一事，鄉親都期待徐委員，「現在就可以全力爭取」

徐欣瑩今天在湖口舉辦誓師大會，正式插旗展現選戰團結氣勢；新竹縣副縣長、縣長參選人陳見賢競選辦公室則於下午隨即發布新聞稿，轉而聚焦湖口、新豐地區的鄉鎮治理與發展議題，兩人的攻防相當激烈。