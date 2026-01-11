曾邀陳佩琪參選遭柯文哲拒絕 黃國昌：百分百尊重「她是超強母雞」

民眾黨主席黃國昌在後援會成立大會石，針對外界關注的選戰布局、黨內初選機制及相關人事議題，逐一回應。他強調，無論是個人角色安排或黨內選舉制度，民眾黨立場一貫清楚，「公開、公平、尊重個人意願」。

對於曾邀請陳佩琪投入選舉，卻遭柯文哲拒絕，以及未來陳佩琪在選戰中可能扮演的角色，黃國昌表示，所有決定「百分之百尊重佩琪醫師的意願」。他說，佩琪醫師是一位「讓人感動、很有想法也很有行動力」的人，在他眼中從來不只是柯文哲的另一半，而是獨立、能力備受肯定的個體。

黃國昌指出，選舉是否參選完全取決於佩琪醫師個人意願，黨內不會有任何勉強；至於輔選部分，他認為佩琪醫師過去在多次選舉中展現高度投入與影響力，「是一個非常強的母雞」，但最終仍是「百分之百尊重、百分之百支持她的決定」。

針對部分地方人士質疑黨內初選機制不清，甚至出現退黨個案，黃國昌則語氣轉趨強硬，直言相關說法「亂寫」。他指出，相關人士曾當面向他表達不願參加黨內初選、希望以無黨籍身分參選，黨部只能尊重其選擇，但不能接受不實指控傷害民眾黨。

黃國昌強調，民眾黨的提名制度非常公開、非常公平，初選設有「消極資格」審查，包含是否有酒駕、家暴或重大刑案前科，僅是基本把關，並非政治操作；通過審查後，進入下一階段即採「百分之百全民調」，沒有幹部評分、沒有黨員投票，「請問還有比這個更公平的方式嗎？」

他直言，若有人不願接受全民調競爭、選擇脫黨參選，黨部予以尊重，但不能容許有人為了個人利益，配合特定媒體散布不實訊息，攻擊民眾黨。他強調，身為黨主席，「絕對不容許子虛烏有的事情被拿來傷害民眾黨」。

至於外界關注的「兩年條款」是否引發黨內壓力，黃國昌表示，相關承諾「白紙黑字大家都簽了」，不認為構成壓力。他強調，當前最重要的事情，是每一位公職人員在自己的崗位上把事情做好，這不只是對支持者的交代，也是擔任公職者應盡的責任。