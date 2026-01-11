快訊

成立後援會戰備2026 黃國昌：新北我來，準備好了

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天在三重體育場辦後援會成立造勢，柯文哲人在嘉義輔選，柯文哲的妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭出席，現場湧入約1千名支持者助陣。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌今天在新北成立後援會，展現備戰新北2026的企圖心。黃國昌說，站在捍衛民主的道路上，民眾黨永遠站在第一線，面對民進黨網軍，民眾黨不是吃素的，沒有怕過。

黃國昌今天在三重體育場辦後援會成立造勢，柯文哲人在嘉義輔選，柯文哲的妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭出席，現場湧入約1千名支持者助陣。

「這一場不是黃國昌個人的後援會，是對新北的願景。」黃國昌說，面對404萬人口的新北市，需要有魄力、有決心的新北市長，「新北我來，黃國昌準備好了」。

黃國昌回顧，2015年他參選汐止區域立委，地方反映高速公路匝道一拖15年，他找交通部、新北市府來開會，雙方都說是對方責任，他用3年時間，不斷找各方來討論找解方，2019年他離開立院時，拖了多年的南下匝道終於完成，這就是執行力的體現。

各縣市最近紛紛喊出免費營養午餐政策，民進黨立委蘇巧慧說，等她當選新北市長也要推免費營養午餐，黃國昌說，他相信大家都想顧好下一代，問題就在「沒有錢」，中央把錢握在自己手上。

「還給地方政府應有的財源。」黃國昌說，2022年民進黨參選新北市長的林佳龍也主張財劃法一定要修，如今藍白合力完成財劃法修法，揭穿民進黨用空話騙選票，民眾黨則是有執行力來改變。

黃國昌 民眾黨

