為黃國昌站台備戰2026 高金素梅：民進黨不倒台灣不會好

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌有意投入2026新北市長選戰，今天在新北三重成立後援大會造勢，包含柯文哲的妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭等人都現身助講。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌備戰2026新北市長選戰，民眾黨創黨主席柯文哲的胞妹柯美蘭今出席黃國昌新北後援會成立大會，柯說，黃國昌不說空話，不向惡勢力屈服，常走在艱困的道路上，忠誠於人民、國家。柯還說，他的哥哥柯文哲過去一年失去自由期間，黃國昌扛起責任，讓身為家屬非常感動、感謝。

「新北市需要什麼的市長，大家想過嗎？」柯美蘭說，黃國昌是新北市長最適合的人選，值得大家信任。

不只柯美蘭，柯文哲的妻子陳佩琪也現身。館長陳之漢等人也出席，為黃國昌拉抬聲勢。

無黨籍立委高金素梅也出席為黃國昌站台，高金素梅說，大家都非常痛恨司法迫害，痛恨口口聲聲愛台灣，卻不斷掏空台灣的行為，國軍要捍衛台灣，民進黨編1.25兆預算要買軍購，卻沒講清楚要買什麼。

「民進黨不倒，台灣不會好」高金素梅講得慷慨激昂，要大家一起支持黃國昌，對抗民進黨的毀憲亂政。

黃國昌 高金素梅 民眾黨

