為黃國昌站台備戰2026 高金素梅：民進黨不倒台灣不會好
民眾黨主席黃國昌備戰2026新北市長選戰，民眾黨創黨主席柯文哲的胞妹柯美蘭今出席黃國昌新北後援會成立大會，柯說，黃國昌不說空話，不向惡勢力屈服，常走在艱困的道路上，忠誠於人民、國家。柯還說，他的哥哥柯文哲過去一年失去自由期間，黃國昌扛起責任，讓身為家屬非常感動、感謝。
「新北市需要什麼的市長，大家想過嗎？」柯美蘭說，黃國昌是新北市長最適合的人選，值得大家信任。
不只柯美蘭，柯文哲的妻子陳佩琪也現身。館長陳之漢等人也出席，為黃國昌拉抬聲勢。
無黨籍立委高金素梅也出席為黃國昌站台，高金素梅說，大家都非常痛恨司法迫害，痛恨口口聲聲愛台灣，卻不斷掏空台灣的行為，國軍要捍衛台灣，民進黨編1.25兆預算要買軍購，卻沒講清楚要買什麼。
「民進黨不倒，台灣不會好」高金素梅講得慷慨激昂，要大家一起支持黃國昌，對抗民進黨的毀憲亂政。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言