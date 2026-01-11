藍白合時程待定 黃國昌：先理念政策、再談人選整合

民眾黨主席黃國昌今出席後援會成立大會時，談及「藍白合」進度表示，民眾黨與國民黨之間的合作，一直秉持最大誠意與善意，目標是整合出最強團隊，為各縣市民眾提出最好的選擇，相關態度至今並未改變。

黃國昌指出，過去一段時間，兩黨同仁已就多項重要工作與具體時程進行密集溝通與意見交換，但他強調，合作必須「先理念、先政策、先願景」，兩黨需先完成共同政見，建立共同價值與願景基礎後，才能簽署政黨合作協議，最後才進入人選整合階段。

他透露，民眾黨原本規畫於1月底召開記者會，對外發表藍白共同政見，但國民黨方面希望多一些時間與各地候選人溝通，因此相關時程順延。黃國昌強調，民眾黨對政見的態度「非常嚴肅、非常認真」，共同政見一旦公布，就是對選民的承諾，不能草率。

談及執政黨，黃國昌不諱言批評，民進黨長期「開巴樂票、跳票也沒關係」，並點名總統賴清德在2024年競選期間承諾興建13萬戶社會住宅，但上任後遲遲未核定任何戶數。他指控，相關承諾形同落空，政府部會在國會答詢時避重就輕，至今未對外清楚交代。

黃國昌也提到，「人工生殖法」與代理孕母議題，批評賴清德過去曾對外承諾推動，事後卻選擇迴避、不再回應。他對比指出，前民眾黨主席柯文哲承諾的事項，民眾黨就會全力推動，強調「信守承諾」才是值得信賴的政治態度。

對於未來選戰布局，黃國昌表示，民眾黨近期將先行公布2026年地方選舉的共同政見，提出翻轉地方政治、提升地方治理品質的「九支箭」政策方向，待國民黨完成內部整合後，雙方再召開共同政見發表會，進一步完成政黨合作協議，最後再處理人選整合問題。

黃國昌強調，民眾黨推動藍白合作「有方法、有策略、有步驟」，將依照既定節奏，一步一步向前推進。