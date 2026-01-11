快訊

高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

去年才跟陳芳語分手…血肉果汁機拋震撼彈！鼓手彥文無預警被退團

黃國昌成立新北後援會 宣布將訪美關切軍購與高層互訪

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白合時程待定 黃國昌：先理念政策、再談人選整合

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今出席後援會成立大會時，談及「藍白合」進度。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌今出席後援會成立大會時，談及「藍白合」進度。記者蘇健忠／攝影

民眾黨主席黃國昌今出席後援會成立大會時，談及「藍白合」進度表示，民眾黨與國民黨之間的合作，一直秉持最大誠意與善意，目標是整合出最強團隊，為各縣市民眾提出最好的選擇，相關態度至今並未改變。

黃國昌指出，過去一段時間，兩黨同仁已就多項重要工作與具體時程進行密集溝通與意見交換，但他強調，合作必須「先理念、先政策、先願景」，兩黨需先完成共同政見，建立共同價值與願景基礎後，才能簽署政黨合作協議，最後才進入人選整合階段。

他透露，民眾黨原本規畫於1月底召開記者會，對外發表藍白共同政見，但國民黨方面希望多一些時間與各地候選人溝通，因此相關時程順延。黃國昌強調，民眾黨對政見的態度「非常嚴肅、非常認真」，共同政見一旦公布，就是對選民的承諾，不能草率。

談及執政黨，黃國昌不諱言批評，民進黨長期「開巴樂票、跳票也沒關係」，並點名總統賴清德在2024年競選期間承諾興建13萬戶社會住宅，但上任後遲遲未核定任何戶數。他指控，相關承諾形同落空，政府部會在國會答詢時避重就輕，至今未對外清楚交代。

黃國昌也提到，「人工生殖法」與代理孕母議題，批評賴清德過去曾對外承諾推動，事後卻選擇迴避、不再回應。他對比指出，前民眾黨主席柯文哲承諾的事項，民眾黨就會全力推動，強調「信守承諾」才是值得信賴的政治態度。

對於未來選戰布局，黃國昌表示，民眾黨近期將先行公布2026年地方選舉的共同政見，提出翻轉地方政治、提升地方治理品質的「九支箭」政策方向，待國民黨完成內部整合後，雙方再召開共同政見發表會，進一步完成政黨合作協議，最後再處理人選整合問題。

黃國昌強調，民眾黨推動藍白合作「有方法、有策略、有步驟」，將依照既定節奏，一步一步向前推進。

民眾黨 政見發表會 黃國昌 藍白合 國民黨

延伸閱讀

黃國昌閃電宣布率團訪美 擬就國防關稅議題與美相關單位會談

「學姐」生了！黃瀞瑩：歡迎你來到地球⋯柯文哲、黃國昌都來恭喜

藍白擬共提將部分新增預算先付委 黃國昌：不只TPASS

蘇巧慧也喊營養午餐免費 黃國昌批虛偽：忘了當初反修財劃法

相關新聞

藍白合時程待定 黃國昌：先理念政策、再談人選整合

民眾黨主席黃國昌今出席後援會成立大會時，談及「藍白合」進度表示，民眾黨與國民黨之間的合作，一直秉持最大誠意與善意，目標是...

綠高雄初選吵「接棒」 柯志恩批：民主政治沒有所謂接班人

民進黨高雄市長、台南市長初選黃金周，上演黨內互打，高雄為跑步「接棒」吵翻天，台南也為誰為誰站台遭質疑。國民黨高雄市長參選...

徐欣瑩湖口誓師拚縣長提名 她：促藍白合 能抗司法攻擊的最強戰將

爭取國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩，今天上午於湖口鄉舉行首場大型造勢誓師大會，立院國民黨團組成「國會最強戰隊」跨縣市馳援...

免費營養午餐 蘇巧慧指問題在財劃法 劉和然：妳8年來做了什麼？

全台掀起營養午餐免費浪潮，新北市因財政困難仍在評估。民進黨新北市長參選人蘇巧慧認為是傅崐萁版財劃法讓新北沒有財源。國民黨...

高雄市長初選前最後衝刺 林岱樺強調「愛高雄、不會退黨」

民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名，今天發新聞稿強調，手機曖昧簡訊是假訊息，卷宗中從未出現外界所稱的對話截圖。有關「脫黨參...

南投縣長之爭…温世政出身「深藍」 許淑華更自曝與温「有關係」

南投縣長之爭，國民黨許淑華爭取連任，民進黨擬提名新北市牙醫師公會理事長温世政，溫自曝出身「深藍」家庭，但在賴清德三顧茅廬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。