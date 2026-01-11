快訊

高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

去年才跟陳芳語分手…血肉果汁機拋震撼彈！鼓手彥文無預警被退團

黃國昌成立新北後援會 宣布將訪美關切軍購與高層互訪

北台中家扶大團圓活動 想選台中市長的人都到場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
北台中家扶中心今天在豐原區朝暮良辰婚宴會館舉辦「北台中家扶大團圓活動」，立法院副院長江啟臣到場。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶中心今天在豐原區朝暮良辰婚宴會館舉辦「北台中家扶大團圓活動」，立法院副院長江啟臣到場。圖／北台中家扶中心提供

北台中家扶中心今天在豐原區朝暮良辰婚宴會館舉辦「北台中家扶大團圓活動」，聚集多家扶人員和志工，想選下屆台中市長的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔何欣純都到場祝賀；三人在活動中巧妙不同框

江啟臣、楊瓊瓔與何欣純都到場，都送祝賀字給新任扶幼主委，這場大團圓活動由北台中家扶中心扶幼委員會主辦，感謝扶幼委員會委員、家扶之友會、幼幼展愛隊、溫媽媽志工隊、海線志工隊、屯區志工隊等後援團體一整年的參與及投入。

今天進行扶幼主委及五隊志工隊隊長交接及續聘儀式，扶幼主委交接由家扶基金會執行長周大堯監交，第八任扶幼主委徐彬勝正式交棒給第九任主委黃凃嘉紋。

北台中家扶主任彭麗真表示，她接任北台中主任一年多來，看見北台中的後援團體相當支持北台中的扶幼工作，心中感動，不論是扶幼委員會或者五隊志工隊，各自用不同方式來讓北台中的扶幼工作做得更好，期待這次大團圓活動可以讓彼此看見彼此，互相交流與支持。新的一年，就讓大家，一起繼續攜手前行！

北台中家扶中心今天在豐原區朝暮良辰婚宴會館舉辦「北台中家扶大團圓活動」，立委何欣純到場。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶中心今天在豐原區朝暮良辰婚宴會館舉辦「北台中家扶大團圓活動」，立委何欣純到場。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶中心今天在豐原區朝暮良辰婚宴會館舉辦「北台中家扶大團圓活動」，立委楊瓊瓔（左四）到場。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶中心今天在豐原區朝暮良辰婚宴會館舉辦「北台中家扶大團圓活動」，立委楊瓊瓔（左四）到場。圖／北台中家扶中心提供

何欣純 楊瓊瓔 家扶中心

延伸閱讀

台中市長選戰先行一步！何欣純搶進舊城區 端政策牛肉發福利

拋台中「國中小午餐全面免費」政見 何欣純喊話盧秀燕：盡速提預算

想選台中市長 江啟臣和楊瓊瓔立法院都有爭取動作

影／楊瓊瓔爭取選台中市長到沙鹿拜票 顏寛恒全程陪

相關新聞

藍白合時程待定 黃國昌：先理念政策、再談人選整合

民眾黨主席黃國昌今出席後援會成立大會時，談及「藍白合」進度表示，民眾黨與國民黨之間的合作，一直秉持最大誠意與善意，目標是...

綠高雄初選吵「接棒」 柯志恩批：民主政治沒有所謂接班人

民進黨高雄市長、台南市長初選黃金周，上演黨內互打，高雄為跑步「接棒」吵翻天，台南也為誰為誰站台遭質疑。國民黨高雄市長參選...

徐欣瑩湖口誓師拚縣長提名 她：促藍白合 能抗司法攻擊的最強戰將

爭取國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩，今天上午於湖口鄉舉行首場大型造勢誓師大會，立院國民黨團組成「國會最強戰隊」跨縣市馳援...

免費營養午餐 蘇巧慧指問題在財劃法 劉和然：妳8年來做了什麼？

全台掀起營養午餐免費浪潮，新北市因財政困難仍在評估。民進黨新北市長參選人蘇巧慧認為是傅崐萁版財劃法讓新北沒有財源。國民黨...

高雄市長初選前最後衝刺 林岱樺強調「愛高雄、不會退黨」

民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名，今天發新聞稿強調，手機曖昧簡訊是假訊息，卷宗中從未出現外界所稱的對話截圖。有關「脫黨參...

南投縣長之爭…温世政出身「深藍」 許淑華更自曝與温「有關係」

南投縣長之爭，國民黨許淑華爭取連任，民進黨擬提名新北市牙醫師公會理事長温世政，溫自曝出身「深藍」家庭，但在賴清德三顧茅廬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。