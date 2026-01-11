北台中家扶大團圓活動 想選台中市長的人都到場
北台中家扶中心今天在豐原區朝暮良辰婚宴會館舉辦「北台中家扶大團圓活動」，聚集多家扶人員和志工，想選下屆台中市長的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔與何欣純都到場祝賀；三人在活動中巧妙不同框
江啟臣、楊瓊瓔與何欣純都到場，都送祝賀字給新任扶幼主委，這場大團圓活動由北台中家扶中心扶幼委員會主辦，感謝扶幼委員會委員、家扶之友會、幼幼展愛隊、溫媽媽志工隊、海線志工隊、屯區志工隊等後援團體一整年的參與及投入。
今天進行扶幼主委及五隊志工隊隊長交接及續聘儀式，扶幼主委交接由家扶基金會執行長周大堯監交，第八任扶幼主委徐彬勝正式交棒給第九任主委黃凃嘉紋。
北台中家扶主任彭麗真表示，她接任北台中主任一年多來，看見北台中的後援團體相當支持北台中的扶幼工作，心中感動，不論是扶幼委員會或者五隊志工隊，各自用不同方式來讓北台中的扶幼工作做得更好，期待這次大團圓活動可以讓彼此看見彼此，互相交流與支持。新的一年，就讓大家，一起繼續攜手前行！
