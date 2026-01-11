快訊

高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

去年才跟陳芳語分手…血肉果汁機拋震撼彈！鼓手彥文無預警被退團

黃國昌成立新北後援會 宣布將訪美關切軍購與高層互訪

聽新聞
0:00 / 0:00

免費營養午餐 蘇巧慧指問題在財劃法 劉和然：妳8年來做了什麼？

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市營養午餐是否全面免費話題，副市長劉和然反問蘇巧慧「妳8年來做了什麼？」。記者葉德正／攝影
新北市營養午餐是否全面免費話題，副市長劉和然反問蘇巧慧「妳8年來做了什麼？」。記者葉德正／攝影

全台掀起營養午餐免費浪潮，新北市因財政困難仍在評估。民進黨新北市長參選人蘇巧慧認為是傅崐萁版財劃法讓新北沒有財源。國民黨新北市長熱門人選之一的副市長劉和然今受訪表示，對蘇委員說法「有點失望、甚至有點生氣」，過去民進黨完全執政「黃金8年」，蘇委員未替新北爭取相對公平財政制度，如今卻以午餐議題操作，呼籲不要口號式、政治性承諾。

劉和然說，蘇巧慧委員在前行政院長蘇貞昌任內4年，沒有提出對新北市民相對公平的財劃法修正，聽到蘇委員說因財劃法亂修，才讓新北市人均預算最低，真的是「沒有聽到還不生氣，聽到就更生氣」，蘇委員沒有站在新北市民的權利來爭取，反而成為以黨意優先的黨意立委。

劉和然說，非常歡迎很多人到新北市來服務，但新北市正在一個轉型跟跳躍的時期，沒有做準備只會讓新北市越來越不好，但現在蘇委員對新北市狀況完全是狀況外，包括預算使用、教育預算結構都搞不清楚，對財劃法修正更是完全迴避，甚至甩鍋給別人。

他更指，以行政院版修法為例，相關分配的人口指標從45％降到18%，蘇委員完全沒有聲音，行政院版本為什麼不敢公布試算表、到底藏了什麼貓膩？

行政院 財劃法 劉和然 蘇巧慧 營養午餐

延伸閱讀

影／新北尚未跟進免費營養午餐 蘇巧慧：若當選會跟進並提升品質

新北營養午餐藍綠掀戰 蘇巧慧：不只要免費、還要高品質

蘇巧慧率議員小雞三峽市場掃街 「拚最強團隊」

TPASS預算先審？蘇巧慧：凸顯預算不審影響有多大

相關新聞

藍白合時程待定 黃國昌：先理念政策、再談人選整合

民眾黨主席黃國昌今出席後援會成立大會時，談及「藍白合」進度表示，民眾黨與國民黨之間的合作，一直秉持最大誠意與善意，目標是...

綠高雄初選吵「接棒」 柯志恩批：民主政治沒有所謂接班人

民進黨高雄市長、台南市長初選黃金周，上演黨內互打，高雄為跑步「接棒」吵翻天，台南也為誰為誰站台遭質疑。國民黨高雄市長參選...

徐欣瑩湖口誓師拚縣長提名 她：促藍白合 能抗司法攻擊的最強戰將

爭取國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩，今天上午於湖口鄉舉行首場大型造勢誓師大會，立院國民黨團組成「國會最強戰隊」跨縣市馳援...

免費營養午餐 蘇巧慧指問題在財劃法 劉和然：妳8年來做了什麼？

全台掀起營養午餐免費浪潮，新北市因財政困難仍在評估。民進黨新北市長參選人蘇巧慧認為是傅崐萁版財劃法讓新北沒有財源。國民黨...

高雄市長初選前最後衝刺 林岱樺強調「愛高雄、不會退黨」

民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名，今天發新聞稿強調，手機曖昧簡訊是假訊息，卷宗中從未出現外界所稱的對話截圖。有關「脫黨參...

南投縣長之爭…温世政出身「深藍」 許淑華更自曝與温「有關係」

南投縣長之爭，國民黨許淑華爭取連任，民進黨擬提名新北市牙醫師公會理事長温世政，溫自曝出身「深藍」家庭，但在賴清德三顧茅廬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。