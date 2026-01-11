免費營養午餐 蘇巧慧指問題在財劃法 劉和然：妳8年來做了什麼？

全台掀起營養午餐免費浪潮，新北市因財政困難仍在評估。民進黨新北市長參選人蘇巧慧認為是傅崐萁版財劃法讓新北沒有財源。國民黨新北市長熱門人選之一的副市長劉和然今受訪表示，對蘇委員說法「有點失望、甚至有點生氣」，過去民進黨完全執政「黃金8年」，蘇委員未替新北爭取相對公平財政制度，如今卻以午餐議題操作，呼籲不要口號式、政治性承諾。

劉和然說，蘇巧慧委員在前行政院長蘇貞昌任內4年，沒有提出對新北市民相對公平的財劃法修正，聽到蘇委員說因財劃法亂修，才讓新北市人均預算最低，真的是「沒有聽到還不生氣，聽到就更生氣」，蘇委員沒有站在新北市民的權利來爭取，反而成為以黨意優先的黨意立委。

劉和然說，非常歡迎很多人到新北市來服務，但新北市正在一個轉型跟跳躍的時期，沒有做準備只會讓新北市越來越不好，但現在蘇委員對新北市狀況完全是狀況外，包括預算使用、教育預算結構都搞不清楚，對財劃法修正更是完全迴避，甚至甩鍋給別人。

他更指，以行政院版修法為例，相關分配的人口指標從45％降到18%，蘇委員完全沒有聲音，行政院版本為什麼不敢公布試算表、到底藏了什麼貓膩？