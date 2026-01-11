綠高雄初選吵「接棒」 柯志恩批：民主政治沒有所謂接班人

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩。圖／本報資料照
民進黨高雄市長、台南市長初選黃金周，上演黨內互打，高雄為跑步「接棒」吵翻天，台南也為誰為誰站台遭質疑。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩批評，民主政治沒有所謂「接班人」，別讓派系利益凌駕一切；國民黨台南市長參選人、立委謝龍介也說，民進黨初選打破頭，卻不知基層已起風。

民進黨高雄市長初選明天展開初選民調，4名參選人邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑競爭激烈。昨天一場馬拉松活動，因為邱議瑩起跑前接下市長陳其邁手中的棒子，參選人間為「接棒」一說激烈攻防。

柯志恩認為，民主政治沒有所謂的「接班人」，也許邱議瑩想藉競賽跑步接力，傳遞她是陳其邁的囑意者，這對其他3人是不公平的。再者，4人除了林岱樺都在蹭現任及前任市長，除以接班人自居，或強調同學關係，還有說是監察院長陳菊「花媽」的延續者。

柯志恩批評，不管「攀關係」或「子弟兵」，都不能帶給市民對於高雄未來轉型和更好的願景；高雄人對民進黨有感情可以理解，但民進黨長期執政已經「質變」，呼籲市民不要再讓派系利益凌駕一切，她會努力讓高雄人甚至所有國人知道理性選擇，「這柯」就是不一樣。

另外，民進黨初選不只有高雄競爭激烈，台南也是話題不斷，包含市長參選人、立委陳亭妃與前總統陳水扁巧遇，台南市長黃偉哲力挺市長參選人、立委林俊憲等。

謝龍介指出，民進黨認為台南只要提名就等於當選，但他們其實不了解基層的心聲，民進黨執政33年，期間引發眾多市民對施政的不滿，所以民進黨不管誰出線，只要扛著民進黨的旗號就會很辛苦，基層已「起風了」。

謝龍介分析，其實太多市民都希望有一次「改變」，給了他很多鼓勵，對他有鼓勵，就是對民進黨參選人的壓力。民進黨參選人看來還是認為傳統選票有優勢，所以打破頭、爭出頭，就上演巧遇戲碼，也有掌控行政資源的黨公職全力相挺，都是民進黨參選人們感到有壓力的表現。

謝龍介感嘆，希望這些不要影響到市政，但即便真的沒影響，民眾只要一感覺到市政有問題的地方，就會認為是執政黨殺得刀刀見骨所致。他說，他就是走基層路線，告訴台南民眾一定要改變一次，所以他也承諾只做4年，未來再把權利還給市民。

國民黨南部基層看好2026選戰態勢，國民黨有一定優勢，同為立委的國民黨台南市黨部主委謝龍介（右三）、國民黨高雄市黨部主委柯志恩（左三）很有機會分別拿下台南市長、高雄市長，2026是決戰南台灣。圖／聯合報系資料照片
