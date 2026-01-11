國民黨備戰地方選戰 14日再次協調新竹縣長參選人

快訊

中央社／ 台北11日電

國民黨備戰今年地方縣市長選戰，本週將再進行部分縣市長參選人協調作業。據黨內人士透露，14日預計第2度進行新竹縣長參選人黨內協調作業；16日同樣將2度協調宜蘭縣長參選人，除此之外，16日也將首次進行台中市長參選人協調工作。

國民黨備戰今年底的地方縣市長選戰，在日前完成台南、高雄、屏東、台東等地縣市長參選人提名，近日則是積極針對部分地方首長屆滿的藍營執政縣市，展開人選協調與布局，力求延續藍軍執政。

日前國民黨副主席李乾龍與組發會主委李哲華，親赴新竹縣協調縣長參選人後，原有意參選的國民黨立委林思銘決定退出，剩國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢仍有意角逐，2人近日也積極走訪新竹縣各地、舉辦造勢活動，展現積極爭取代表藍軍出戰的態度。

地方人士透露，黨中央預計14日進行第2次協調工作，但因徐、陳2人都表達強烈參選意願，是否能在這次協調中，產生具體結果或共識，仍需觀察。

在宜蘭縣方面，國民黨目前有宜蘭縣議會議長張勝德、立委吳宗憲表態參選，日前曾進行首次黨內協調作業，但對於最終人選沒有達成共識，因此預計16日2人將到國民黨中央黨部，進行第2次協調。

藍白合基礎下，國民黨需先決定縣市長參選人，再與民眾黨人選進行協調，產生最終藍白共推人選，由於宜蘭縣屬於藍白合作縣市之一，民眾黨日前已提名前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，有黨內人士建議，國民黨方面也應盡快確定人選，才能加速與白營整合工作，共同推出最有機會勝選的參選人。

至於在台中市方面，原本立法院副院長江啟臣被黨內普遍認定是準備接班台中市長盧秀燕的人選，但近日國民黨資深立委楊瓊瓔表態參選且態度積極，目前黨中央敲定16日將邀請江啟臣、楊瓊瓔至中央黨部，進行首次協調工作。

一名藍營輔選人士說，台中市雖面臨交棒問題，不過選情相對單純，但因屬於藍營重點縣市，且中部勝負影響甚遠，黨中央需更積極處理，避免地方支持者憂慮，以及造成不必要的狀況發生，將不利後續整合。

國民黨 宜蘭 藍白合 新竹

