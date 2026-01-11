南投縣長之爭…温世政出身「深藍」 許淑華更自曝與温「有關係」

南投縣長之爭，國民黨許淑華爭取連任，民進黨擬提名新北市牙醫師公會理事長温世政，溫自曝出身「深藍」家庭，但在賴清德三顧茅廬後決定披綠袍上陣，盼為故鄉奉獻專業。許淑華則曾透露她與温「有關係」是國中學長妹，但互不認識。

南投政治版圖藍大於綠，被視為民進黨艱困選區，今年地方大選，更因藍營許淑華施政滿意度高，連任聲勢強，綠營選將卻步，提名一度卡關，最終由其黨中央選對會拍板將徵召温世政，温也已赴紫南宮、文武廟、玄奘寺參香拜會地方宮廟。

温世政近日受訪表示，他是南投子弟，一直在草屯讀書，直到考上台中一中才一路北漂發展，父母仍待在家鄉，但北漂已25年，牙醫事業小有成就，想在人生下半場返鄉貢獻己力並陪父母，意外獲政界推薦且賴主席三顧茅廬決定上陣參選。

但他自曝，雖接受綠營徵召，但他其實出身「深藍」家庭，父母都是省府退休公務員，對他披綠袍上陣，憂喜參半，得知他要返鄉服務陪伴很開心，又擔心藍綠對決的政治氛圍，但他告訴雙親，盼超越黨派，從專業出發幫助家鄉才轉為支持。

對於將對戰地方實力堅強的許淑華，温世政不諱言，他非常尊敬許淑華，也認為她不少施政做得很好，但南投因人口老化嚴重、年輕人外流等仍有些瓶頸，需要更多人才幫忙，所以他想針對這些問題奉獻專業，政策上互相比較，不打烏賊戰。

針對綠營擬徵召提名温世政參選南投縣長，許淑華近日均表示，待民進黨正式宣布提名人選，屆時再統一對外回應；但她也透露，她與温世政兩人其實是校友，她表示，知道温世政是草屯國中畢業，是她的學長，不過兩人在校時互不認識。