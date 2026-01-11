高雄市長初選前最後衝刺 林岱樺強調「愛高雄、不會退黨」

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺今天重申清白，不管結果如何，自己真愛高雄，也不會退出民進黨。圖／競辦提供
民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名，今天發新聞稿強調，手機曖昧簡訊是假訊息，卷宗中從未出現外界所稱的對話截圖。有關「脫黨參選」這個敏感議題，她在初選政見會中已經清楚說明，但似乎被人刻意「消音」，她認為，團結是唯一的路，不管結果如何，自己真愛高雄，也不會退出民進黨。

民進黨黨內初選明天起展開電話民調，立委林岱樺投入市長初選後，接連爆發曖昧簡訊、詐領助理費、是否脫黨參選等三大爭議，今天針對被質疑的部分說清楚、講明白。有關詐領助理費案，林岱樺強調清白，因為她沒有拿過一毛錢入自己口袋。

林岱樺表示，所有簡訊的影射內容都在檢調扣押她手機後才出現，根本是假訊息，律師已完成閱卷，卷宗中從未出現外界所稱的對話截圖，甚至連申請調閱扣案手機都困難重重，「既然手機還在檢調手上，這些截圖到底從哪裡來？誰有能力在這個時間點操作？」這是對單身女性政治人物的「羞辱式人格毀滅」，也是「最低層次、不入流的攻擊」。

有關外界不斷質「脫黨參選」一事，林岱樺表示，她在初選政見會當中已經清楚說明，但似乎被人刻意「消音」，所以這次再次給出明確答案，強調參與初選，是因為認同制度、尊重制度，所以當初她才會說「只要制度是公平正當的，就沒有脫黨的選項」。

林岱樺認為，團結不是口號，而是一個結果，政治人物應將自己放在制度裡，而不是製造混亂。她重申，自己沒有派系靠山，唯一靠山是高雄市民；她的去留不是派系說了算，而是民意說了算。會站在民意那邊，「制度沒有被玩壞，團結就是唯一的路；不管結果如何，自己真愛高雄，也不會退黨。」

林岱樺強調，自己經得起檢驗，也扛得起責任，從政25年靠的不是派系，而是市民的信任。如今面對的是一場「假訊息、抹黃、司法」共同堆出的初選障礙，她用行動表示自己不會退縮，不會迴避任何問題，選擇用站在第一線的方式回應所有質疑，但她也相信這一路走來，市民親眼見證自己歷經這些考驗，無疑也充分證明自己勇於承擔，更能扛起「市長重擔」，承接陳其邁市長為高雄建設腳步。

