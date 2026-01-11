綠營初選升溫 高市青年局「高雄賀禮」侵權爭議又被掀出討論

高雄市青年局前局長張以理爭取民進黨左楠區市議員提名，任內發生的「高雄賀禮」侵權爭議又再度引發網友熱議，連日遭設計者發文批評，質疑張以理連小事都處理不了，要怎麼期待他可以勝任市議員的問政工作。張以理表示，無侵權或不法情事，請社會大眾理性討論。

高市府「2023高雄賀禮」委外設計案去年3月曾爆發侵權爭議，設計團隊控訴青年局未經同意，擅自拆解、重製其作品，用於多項宣傳活動，扭曲原設計意圖。青年局當時回應，高雄市政府行政暨國際處依採購合約取得「高雄賀禮」著作人之身分與著作財產權之全部，依法享有使用、修改、授權之權利。

近日設計師在Threads接連發文，她質疑，張以理是一個拿別人作品連跟原作者聯繫溝通說明都極度懶惰的人，萬一真的選上後可能會完全無視選民的意見，請高雄市民朋友多考慮這樣連這樣ㄧ件小事都處理不了的候選人，要怎麼期待可以勝任市議員的問政工作。

另批評，此案件的實際使用單位並非原始委託單位，而且在轉執行時，為何沒做「告知原作者」的這麼微小、基本的一個動作，這不需要法律判斷、制度修法，也不需要成本。

張以理回應，高雄市府合法取得「高雄賀禮」之著作財產權，依法享有使用、修改與授權之權利。青年局後續使用該設計，亦經行國處正式授權，並與市府法制單位確認，整體流程在法律上並無侵權或不法情事，這一點已由青年局對外正式說明。