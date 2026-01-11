民進黨台南市長初選民調前夕 林俊憲、陳亭妃各回大本營最後衝刺

民進黨台南市長黨內初選民調前最後1天，立委林俊憲、陳亭妃兩人今早分別從各自的大本營出發，把握民調前最後衝刺階段，其中，林俊憲邀集台南市長黃偉哲站台，從東區關帝殿出發車隊掃街；陳亭妃則回防安南區，從正統鹿耳門聖母廟出發鐵馬行，下午將騎回安平區。

林俊憲今早從東區關帝殿出發車隊掃街，他說，今天仍會持續以車隊掃街拜票，這幾天也依照原本選舉規畫節奏把大台南地區再跑了2遍，也趁最後的機會讓選民加深印象，今天晚上在永康則會舉辦大型造勢晚會，選前最後衝刺階段以加強人口密集區掃街拜票。

林俊憲表示，很感謝台南隊各位立委、議員及市長黃偉哲今天一同齊聚，在「台南民主聖地」之稱的東區關帝殿，此處不論是前總統蔡英文、總統賴清德等人在選舉時，若要從市區起跑都會從東區關帝殿出發，也算是一項傳統儀式，因此今天也在此展現台南隊的精神與氣勢。

此外，台南在地台派團體今早也在台南市政府前廣場集結，出面力挺林俊憲，台獨聯盟台南分布召集人鄭嘉勝表示，台派團體許多人都住安南區，立委選票也確實是投給陳亭妃，其是在地服務很好的民意代表，但林俊憲是擅長把問題形成法案的立委，有大格局、大藍圖，是值得託付市政的人選。

他也強調，陳亭妃找來極具爭議的立委王世堅站台，加劇初選競爭白熱化，令台南許多本土社團感到憂心。鄭嘉勝呼籲，「讓適合的人留在適合的位置」，並提醒初選未勝出者絕對不能脫黨參選，應承諾全力支持勝出者，才不會讓得來不易的台灣民主淪喪。

對此，陳亭妃並未回應，不過今早陳亭妃也回到安南區大本營，從正統鹿耳門聖母廟出發完成「鐵馬37區．前進市政府」行動最終章，她表示，「今天是最關鍵的一天」，感謝一路以來陪伴的鄉親與支持者，這不只是一趟鐵馬行動，更是一段回顧初心、重申承諾的旅程。