快訊

棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

曹西平靈堂開放首日場面冷清 乾兒子Jeremy發聲了

身體穿暖手腳卻冰冷？中醫提醒1處務必保暖及按壓3穴位保養

民進黨台南市長初選民調前夕 林俊憲、陳亭妃各回大本營最後衝刺

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委陳亭妃（中）今天回防安南區，從正統鹿耳門聖母廟出發鐵馬行，下午將騎回安平區。圖／陳亭妃服務處提供
立委陳亭妃（中）今天回防安南區，從正統鹿耳門聖母廟出發鐵馬行，下午將騎回安平區。圖／陳亭妃服務處提供

民進黨台南市長黨內初選民調前最後1天，立委林俊憲陳亭妃兩人今早分別從各自的大本營出發，把握民調前最後衝刺階段，其中，林俊憲邀集台南市長黃偉哲站台，從東區關帝殿出發車隊掃街；陳亭妃則回防安南區，從正統鹿耳門聖母廟出發鐵馬行，下午將騎回安平區。

林俊憲今早從東區關帝殿出發車隊掃街，他說，今天仍會持續以車隊掃街拜票，這幾天也依照原本選舉規畫節奏把大台南地區再跑了2遍，也趁最後的機會讓選民加深印象，今天晚上在永康則會舉辦大型造勢晚會，選前最後衝刺階段以加強人口密集區掃街拜票。

林俊憲表示，很感謝台南隊各位立委、議員及市長黃偉哲今天一同齊聚，在「台南民主聖地」之稱的東區關帝殿，此處不論是前總統蔡英文、總統賴清德等人在選舉時，若要從市區起跑都會從東區關帝殿出發，也算是一項傳統儀式，因此今天也在此展現台南隊的精神與氣勢。

此外，台南在地台派團體今早也在台南市政府前廣場集結，出面力挺林俊憲，台獨聯盟台南分布召集人鄭嘉勝表示，台派團體許多人都住安南區，立委選票也確實是投給陳亭妃，其是在地服務很好的民意代表，但林俊憲是擅長把問題形成法案的立委，有大格局、大藍圖，是值得託付市政的人選。

他也強調，陳亭妃找來極具爭議的立委王世堅站台，加劇初選競爭白熱化，令台南許多本土社團感到憂心。鄭嘉勝呼籲，「讓適合的人留在適合的位置」，並提醒初選未勝出者絕對不能脫黨參選，應承諾全力支持勝出者，才不會讓得來不易的台灣民主淪喪。

對此，陳亭妃並未回應，不過今早陳亭妃也回到安南區大本營，從正統鹿耳門聖母廟出發完成「鐵馬37區．前進市政府」行動最終章，她表示，「今天是最關鍵的一天」，感謝一路以來陪伴的鄉親與支持者，這不只是一趟鐵馬行動，更是一段回顧初心、重申承諾的旅程。

陳亭妃也說，「只要民眾有困難，就會想到陳亭妃，這是自己最大的驕傲」，這份信任來自長時間陪伴與行動，更是自己持續推動「行動政府、行動正能量」的初衷。陳亭妃鐵馬行動今下午將回到南市府永華市政中心，同時舉辦其本次初選以來首場大型造勢活動。

台南在地台派團體今早在台南市政府前廣場集結，並出面力挺林俊憲，呼籲初選未勝出者不得脫黨參選。記者萬于甄／攝影
台南在地台派團體今早在台南市政府前廣場集結，並出面力挺林俊憲，呼籲初選未勝出者不得脫黨參選。記者萬于甄／攝影
民進黨黨內初選民調前最後一天，立委林俊憲（前排左六）今邀集台南市長黃偉哲站台，並從東區關帝殿出發車隊掃街。圖／林俊憲服務處提供
民進黨黨內初選民調前最後一天，立委林俊憲（前排左六）今邀集台南市長黃偉哲站台，並從東區關帝殿出發車隊掃街。圖／林俊憲服務處提供

陳亭妃 林俊憲 民調 拜票 台南市選舉

延伸閱讀

民進黨台南市長初選決戰 陳亭妃林俊憲回防從政起點

台南海線造勢 林俊憲稱全台選舉他率先主張營養午餐免費

民進黨林俊憲、陳亭妃初選衝刺 謝龍介「吵越凶市民越反感」

民進黨台南市長初選迎黃金周末 陳亭妃、林俊憲陣營全力衝刺

相關新聞

民進黨台南市長初選民調前夕 林俊憲、陳亭妃各回大本營最後衝刺

民進黨台南市長黨內初選民調前最後1天，立委林俊憲、陳亭妃兩人今早分別從各自的大本營出發，把握民調前最後衝刺階段，其中，林...

不畏13-14度低溫與寒風 逾5000跑者清晨台南開跑

台南今天清晨有13度低溫， 但逾5000跑者今清晨一早聚集台南都會公園，沿著仁德、歸仁、關廟等區開跑，不少晨起運動鄉親也...

新團隊接手！台南黃金海岸「船屋」4月重啟 地方盼活化成功

台南市南區黃金海岸「船屋」長年淪「蚊子館」遭列管檢討，前營運團隊爆發糾紛閒置逾2年，經重新委外，新團隊4月1日營運，規畫...

雲林元長鄉舊公所拚華麗變身樂齡運動天堂 卓榮泰允諾支持

雲林縣元長鄉舊公所2017年被鑑定為危樓，公所已於去年搬遷至新大樓，並爭取舊公所拆除新建樂活運動館，讓在地長輩能健康老化...

嘉義公園向愛健行 幼兒牽手做公益募40萬助聖心教養院

天主教嘉義教區聖心教養院暨幼教發展中心上午在嘉義公園，舉辦「大手牽小手、一起向愛走」親子公益健行活動，來自嘉義市、嘉義縣...

南市圖「從府城韓內科閱讀照護的溫度」特展 永康新總館登場

台南市立圖書館今天推出「閱讀照護的溫度：從府城韓內科到臺南市立圖書館」特展，將在南市圖永康新總館展至3月29日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。