民進黨台南市長初選民調前夕 林俊憲、陳亭妃各回大本營最後衝刺
民進黨台南市長黨內初選民調前最後1天，立委林俊憲、陳亭妃兩人今早分別從各自的大本營出發，把握民調前最後衝刺階段，其中，林俊憲邀集台南市長黃偉哲站台，從東區關帝殿出發車隊掃街；陳亭妃則回防安南區，從正統鹿耳門聖母廟出發鐵馬行，下午將騎回安平區。
林俊憲今早從東區關帝殿出發車隊掃街，他說，今天仍會持續以車隊掃街拜票，這幾天也依照原本選舉規畫節奏把大台南地區再跑了2遍，也趁最後的機會讓選民加深印象，今天晚上在永康則會舉辦大型造勢晚會，選前最後衝刺階段以加強人口密集區掃街拜票。
林俊憲表示，很感謝台南隊各位立委、議員及市長黃偉哲今天一同齊聚，在「台南民主聖地」之稱的東區關帝殿，此處不論是前總統蔡英文、總統賴清德等人在選舉時，若要從市區起跑都會從東區關帝殿出發，也算是一項傳統儀式，因此今天也在此展現台南隊的精神與氣勢。
此外，台南在地台派團體今早也在台南市政府前廣場集結，出面力挺林俊憲，台獨聯盟台南分布召集人鄭嘉勝表示，台派團體許多人都住安南區，立委選票也確實是投給陳亭妃，其是在地服務很好的民意代表，但林俊憲是擅長把問題形成法案的立委，有大格局、大藍圖，是值得託付市政的人選。
他也強調，陳亭妃找來極具爭議的立委王世堅站台，加劇初選競爭白熱化，令台南許多本土社團感到憂心。鄭嘉勝呼籲，「讓適合的人留在適合的位置」，並提醒初選未勝出者絕對不能脫黨參選，應承諾全力支持勝出者，才不會讓得來不易的台灣民主淪喪。
對此，陳亭妃並未回應，不過今早陳亭妃也回到安南區大本營，從正統鹿耳門聖母廟出發完成「鐵馬37區．前進市政府」行動最終章，她表示，「今天是最關鍵的一天」，感謝一路以來陪伴的鄉親與支持者，這不只是一趟鐵馬行動，更是一段回顧初心、重申承諾的旅程。
陳亭妃也說，「只要民眾有困難，就會想到陳亭妃，這是自己最大的驕傲」，這份信任來自長時間陪伴與行動，更是自己持續推動「行動政府、行動正能量」的初衷。陳亭妃鐵馬行動今下午將回到南市府永華市政中心，同時舉辦其本次初選以來首場大型造勢活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言