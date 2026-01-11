民進黨高雄市長初選黃金周末 4綠委衝刺陸戰強化掃街拜票

民進黨高雄市長初選明天展開初選民調，4名參選人邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑全力衝刺，競爭激烈。地方人士指出，組織才是選舉的硬實力，儘管4人空戰節奏不一，最終都回歸掃街拜票，走入傳統市場爭取選民支持，而空戰優勢能否轉換成實質支持，也值得觀察。

高雄市長陳其邁任期即將屆滿，4名民進黨在地立委都表態接棒，民進黨預定1月12日至17日進行初選民調，眾人也把握最後階段進行車隊掃街、市場拜票。

賴瑞隆主打過往在高雄市政府的行政經驗，除了發布多項政策之外，他近日主打「市長級戰隊」，獲屏東縣長周春米、台南市長黃偉哲力挺，並邀立委好友、市議員及里長等代表致電親朋好友催票，訴求「百工百業顧電話」，今天則全力衝刺陸戰，前往人口最多的鳳山、三民等地問候鄉親。

邱議瑩近日強打女力市長連線、集結跨派系議員和縣市長助陣選前之夜，今天則邀全台議員當「分身」，走入高雄12個傳統市場掃街拜票。邱議瑩說，她要在初選關鍵倒數階段掀起「邱議瑩旋風」，關鍵時刻更要親自走進市場、面對面向市民爭取支持，也對最終結果充滿信心。

主打自己是「最大公約數」的許智傑，打出「傳陳市政」口號，盼延續陳其邁市長的施政成果，近日也串連立委好友、議員及里長集中火力強化陸戰，包括大型車掃、傳統市場掃街拜票，今天則到岡山文賢市場、路竹菜市場拜票，他認為衝票、拚認同是黃金周的關鍵，會用行動向民眾爭取機會。

林岱樺則持續充實陸戰能量，媒體訪問也緊扣時事，包括力挺營養午餐免費、加碼投資教育等，她持續於不同行政區加強車掃，並依照不同場合特性提出政見，比如「一區一親子館」、「活化三民商圈」，今天則從鳳山龍成宮出發車掃，盼透過一步一腳印，爭取選民認同。

地方人士觀察，此次競爭非常激烈，4名選將支持度「咬得很緊」，有參選人主打深耕地方組織，如何「顧電話」都經過經測試與演練，也有參選人近期陸空戰齊發，雙管齊下衝刺支持率，目前看來，空戰部分近乎「打平」，不少人都替不只一位參選人站台，最後就要回歸陸戰實力。

該人士指出，目前勝負仍難定論，空戰優勢能否有效轉換為接聽民調電話的實質行為，也待觀察，但難能可貴的是，在最後關鍵階段，此4人都展現君子風度，沒有互相攻擊或有小動作，而是各自在擅長領域補強。