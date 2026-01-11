快訊

綠高雄市長初選激戰 林岱樺：有人要我退場 但我打不倒

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺強調對自己的清白有百分之百的信心，不要因為抹黑及一次時機奇怪的攻擊，讓高雄失去一個真正想改革的人。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長初選最後時刻，針對個人的司法爭議，立委林岱樺重分貝喊話，強調這場初選裡面有人希望她退選、為她貼標籤，但她是打不倒的高雄女兒，不會被嚇跑，司法將會為她的清白背書。

高雄4綠委爭取市長提名，立委林岱樺去年爆發助理費等案後聲勢受挫，民調由高走低，昨日參加高雄馬拉松活動，接受「ETtoday新聞雲」採訪時火力全開，強力捍衛自己清白，不會因為初選關鍵時刻被大動作搜索，因公權力介入黨內競爭的暗黑勢力而退場。

林岱樺表示，這段時間社會看到的是，非常罕見的時機點及非常罕見的程序，「我尊重司法、尊重查案，但也清楚知道，這場初選裡有人希望我退場，有人希望我被貼標籤」。

林岱樺強調，她不是會被嚇跑的人，初選關鍵時刻的大動作搜索，是否有人想用司法鎖住林岱樺，社會自有公評。此外，她也質疑企圖用公權力介入黨內競爭的暗黑勢力，是在對她做出最嚴厲的警告。

林岱樺說，她是打不倒的高雄女兒，很多人一直拿司法做文章，但她對自己的清白有百分之百的信心，也始終挺直腰桿，因為她沒有拿過一毛錢放入私人口袋，重視制度、也尊重法令；若最後證明她是清白的，若只因莫名攻擊讓高雄真正失去一個有能力的大改革市長，這樣的損失要怎樣彌補？

林岱樺呼籲，法律堅持無罪推定，不要抹滅她服務25年的熱忱，要讓證據說話，不要因為抹黑及一次時機奇怪的攻擊，讓高雄失去一個真正想改革的人，她相信司法將會是她一路從政，清白的最佳背書。

