快訊

棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

曹西平靈堂開放首日場面冷清 乾兒子Jeremy發聲了

身體穿暖手腳卻冰冷？中醫提醒1處務必保暖及按壓3穴位保養

聽新聞
0:00 / 0:00

徐欣瑩湖口誓師造勢 林為洲喊話藍營團結 找最強人選迎戰鄭朝方

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
林為洲說，國民黨要推出會贏的人，才好輔選。記者郭政芬／攝影
林為洲說，國民黨要推出會贏的人，才好輔選。記者郭政芬／攝影

新竹縣長選舉國民黨雙雄爭取提名，立委徐欣瑩今天在湖口舉辦誓師大會，現場國旗飄揚，現場主辦單位喊今天超過一萬人，前立委林為洲與現任立委羅智強、王鴻薇、翁曉玲等站台。林為洲更在台上宣布，民進黨差不多會推竹北市長鄭朝方參選，國民黨要找出最強的人來贏得新竹縣，才能為新竹縣守住藍天。

今天上午9點半開始，立委洪孟楷、呂玉玲接力上台喊話，力挺新竹之光徐欣瑩，地方議員、鎮民代表、村里長等也前來，呂玉玲喊話徐是衛星博士，讓懂得理工的人來做縣長，擘畫新竹未來。還有科技界、醫師界、教育界等百工百業挺徐欣瑩。

林為洲與多位立委也上台為徐站台，林為洲先帶頭喊「縣長誰會贏？」台下喊「支持徐欣瑩」？林為洲表示，這句話代表現在還在努力中，誰會贏還未知，徐欣瑩要代表國民黨選贏縣長得過2關，呼籲要有危機意識「繼續衝」。

他說，第一關是爭取黨內初選，他說國民黨要推出會贏的人，才好輔選。第二關要面對邪惡的民進黨，現在民進黨差不多確定「鄭朝方是候選人」，老實說對手不弱，要找出最強的人來贏得新竹縣。最後，林為洲語重心長的提醒國民黨，黨工們要公正，且公平公開，大家才能團結勝選。

現場許多民眾高舉國旗，喊著「選徐欣瑩、新竹一定贏」。記者郭政芬／攝影
現場許多民眾高舉國旗，喊著「選徐欣瑩、新竹一定贏」。記者郭政芬／攝影
新竹縣長選舉國民黨雙雄爭取提名，立委徐欣瑩今天在湖口舉辦誓師大會，現場國旗飄揚。記者郭政芬／攝影
新竹縣長選舉國民黨雙雄爭取提名，立委徐欣瑩今天在湖口舉辦誓師大會，現場國旗飄揚。記者郭政芬／攝影
林為洲更在台上宣布民進黨差不多會推竹北市長鄭朝方參選，國民黨要找出最強的人來贏得新竹縣，才能為新竹縣守住藍天。記者郭政芬／攝影
林為洲更在台上宣布民進黨差不多會推竹北市長鄭朝方參選，國民黨要找出最強的人來贏得新竹縣，才能為新竹縣守住藍天。記者郭政芬／攝影

新竹 林為洲 國民黨

延伸閱讀

藍營竹縣長初選白熱化 陳見賢竹東拋教育政策「讓人口破10萬」

國民黨竹縣長初選2人拚場 學者分析布局憂1點：恐提前撕裂

藍營竹縣長初選火熱開打 陳見賢竹東首場造勢湧逾3000人

竹縣長初選升溫 韓國瑜送祝福、近40藍委集結挺徐欣瑩

相關新聞

綠高雄市長初選激戰 林岱樺：有人要我退場 但我打不倒

民進黨高雄市長初選最後時刻，針對個人的司法爭議，立委林岱樺重分貝喊話，強調這場初選裡面有人希望她退選、為她貼標籤，但她是...

民調前最後一搏！ 高雄新潮流對決英系備受關注

民進黨高雄市長初選4搶1，明天起展開電話民調。參選人磨拳霍霍，有人拚掃街爭取曝光率、有人找縣市長等大咖親身加持或影像助攻...

民進黨台南市長初選民調前夕 林俊憲、陳亭妃各回大本營最後衝刺

民進黨台南市長黨內初選民調前最後1天，立委林俊憲、陳亭妃兩人今早分別從各自的大本營出發，把握民調前最後衝刺階段，其中，林...

民進黨高雄市長初選黃金周末 4綠委衝刺陸戰強化掃街拜票

民進黨高雄市長初選明天展開初選民調，4名參選人邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑全力衝刺，競爭激烈。地方人士指出，組織才是選...

徐欣瑩湖口誓師造勢 林為洲喊話藍營團結 找最強人選迎戰鄭朝方

新竹縣長選舉國民黨雙雄爭取提名，立委徐欣瑩今天在湖口舉辦誓師大會，現場國旗飄揚，現場主辦單位喊今天超過一萬人，前立委林為...

民進黨台南市長初選決戰 陳亭妃林俊憲回防從政起點

迎戰2026年地方選舉，民進黨南部3縣市初選民調明天開始進行，各候選人及競選團隊不得有個人宣傳、引用民調等行為，台南市長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。