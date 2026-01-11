徐欣瑩湖口誓師造勢 林為洲喊話藍營團結 找最強人選迎戰鄭朝方

新竹縣長選舉國民黨雙雄爭取提名，立委徐欣瑩今天在湖口舉辦誓師大會，現場國旗飄揚，現場主辦單位喊今天超過一萬人，前立委林為洲與現任立委羅智強、王鴻薇、翁曉玲等站台。林為洲更在台上宣布，民進黨差不多會推竹北市長鄭朝方參選，國民黨要找出最強的人來贏得新竹縣，才能為新竹縣守住藍天。

今天上午9點半開始，立委洪孟楷、呂玉玲接力上台喊話，力挺新竹之光徐欣瑩，地方議員、鎮民代表、村里長等也前來，呂玉玲喊話徐是衛星博士，讓懂得理工的人來做縣長，擘畫新竹未來。還有科技界、醫師界、教育界等百工百業挺徐欣瑩。

林為洲與多位立委也上台為徐站台，林為洲先帶頭喊「縣長誰會贏？」台下喊「支持徐欣瑩」？林為洲表示，這句話代表現在還在努力中，誰會贏還未知，徐欣瑩要代表國民黨選贏縣長得過2關，呼籲要有危機意識「繼續衝」。