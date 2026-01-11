聽新聞
0:00 / 0:00
徐欣瑩湖口誓師造勢 林為洲喊話藍營團結 找最強人選迎戰鄭朝方
新竹縣長選舉國民黨雙雄爭取提名，立委徐欣瑩今天在湖口舉辦誓師大會，現場國旗飄揚，現場主辦單位喊今天超過一萬人，前立委林為洲與現任立委羅智強、王鴻薇、翁曉玲等站台。林為洲更在台上宣布，民進黨差不多會推竹北市長鄭朝方參選，國民黨要找出最強的人來贏得新竹縣，才能為新竹縣守住藍天。
今天上午9點半開始，立委洪孟楷、呂玉玲接力上台喊話，力挺新竹之光徐欣瑩，地方議員、鎮民代表、村里長等也前來，呂玉玲喊話徐是衛星博士，讓懂得理工的人來做縣長，擘畫新竹未來。還有科技界、醫師界、教育界等百工百業挺徐欣瑩。
林為洲與多位立委也上台為徐站台，林為洲先帶頭喊「縣長誰會贏？」台下喊「支持徐欣瑩」？林為洲表示，這句話代表現在還在努力中，誰會贏還未知，徐欣瑩要代表國民黨選贏縣長得過2關，呼籲要有危機意識「繼續衝」。
他說，第一關是爭取黨內初選，他說國民黨要推出會贏的人，才好輔選。第二關要面對邪惡的民進黨，現在民進黨差不多確定「鄭朝方是候選人」，老實說對手不弱，要找出最強的人來贏得新竹縣。最後，林為洲語重心長的提醒國民黨，黨工們要公正，且公平公開，大家才能團結勝選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言