民進黨台南市長初選決戰 陳亭妃林俊憲回防從政起點

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨台南市長初選進入決戰關頭，上演立委林俊憲（左）和陳亭妃（右）的「憲妃之爭」。圖／聯合報系資料照片
迎戰2026年地方選舉，民進黨南部3縣市初選民調明天開始進行，各候選人及競選團隊不得有個人宣傳、引用民調等行為，台南市長初選者民進黨立委陳亭妃林俊憲分別把握黃金周，前者以鐵馬行動展現參選決心，後者則展開大規模車隊遊行。

針對2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長選舉，民進黨明天將開始為期6天的初選民調，候選人及團隊自1月9日不得參加媒體專訪、刊登有償或無償廣告、藉由政令宣導播出個人宣傳廣告、購買置入式行銷新聞及發布引用民調等，違規情節重大者取消其初選資格。

陳亭妃從今年1月1日啟動「女力市長，鐵馬精神」騎行活動，透過騎乘自行車的方式橫跨台南市37個行政區，今天預計回到其從政起點北區、中西區及安南區，象徵這段從基層出發、一步一腳印的政治旅程，並且正式匯集所有正能量前進市政府。

陳亭妃表示，從當年23歲當選台南市議員以來，她始終兢兢業業、一步一腳印打拚，2008年轉戰立法院時外界普遍不看好，然而卻在北區、中西區及安南區以943票險勝，自此展開連續5屆的立法委員任期，6戰6勝國民黨立委謝龍介，呼籲所有支持者共同寫下台南歷史新篇章。

林俊憲昨天舉辦大北門團結大會，現場湧入超過萬名支持者力挺，台南市長黃偉哲、台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨立委賴惠員、郭國文、林宜瑾及王義川等人皆現身，行政院前院長蘇貞昌、前台南縣長陳唐山也有預錄影片給予祝福。

林俊憲今天上午也回到其從政起點東區、中西區及北區展開車隊遊行，包括黃偉哲、邱莉莉、林志展、賴惠員、郭國文、林宜瑾也持續陪同，晚間則將在台南市人口最多的行政區永康舉辦團結大會，屆時也將首度與民進黨彰化縣長參選人陳素月合體。

民進黨 民調 林俊憲 陳亭妃 台南

