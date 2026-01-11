嘉義縣長初選上班日現身戰車遭質疑 勞青處長：依法請假

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣長初選火熱，勞青處長張奕翰近日出現在車隊中，他強調皆依規定請假。記者黃于凡／翻攝
民進黨嘉義縣長初選熱火朝天，進入最後黃金周衝刺，競選車隊掃街拜票衝刺，但有眼尖民眾發現，縣府勞工暨青年發展處長陳奕翰連日跟車，平日的白天也出現在立委蔡易餘戰車上，在副駕駛座瞻前顧後。對此，陳奕翰強調，均有依相關規定請假。

有民眾投訴稱，勞青處長連續多日白天都在掃街，跟著立委蔡易餘車隊，不是坐在戰車副駕駛座，就是坐在駕駛座，雖然他低調地坐在車上，但本周三、周四、周五都有看到他，除了周末，連平日都在助選，質疑每天都在掃街這樣好嗎？算是輔導青年就業的一種嗎？

陳奕翰表示，近日有幾天因私人行程外出，均有依照相關規定請假，參與車隊行程皆屬請假及休假日的私人時間，未使用公務車輛，也沒有動用任何公務時間或行程資源，相關作法均符合規定，請假期間也有職務代理人，勞青處業務不受影響，皆可照常推動。

陳奕 行程 蔡易餘

