民調前最後一搏！ 高雄新潮流對決英系備受關注

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆昨日邀請台南市長黃偉哲合體掃街，加上屏東縣長周春米，強調「南高屏同盟」。圖／競總提供
民進黨高雄市長初選4搶1，明天起展開電話民調。參選人磨拳霍霍，有人拚掃街爭取曝光率、有人找縣市長等大咖親身加持或影像助攻。

今天是民調初選前最後一天競選行程，今早許智傑在立委邱志偉、議員參選人蔡秉璁及岡山區多位里長陪同下問候岡山文賢市場、路竹菜市場等地鄉親。林岱樺昨主攻左營、楠梓車掃，今天下午則要從鳳山龍成宮出發車掃，取台語諧音「攏成功」寓意，全力衝刺爭取支持。

立委賴瑞隆獲屏東縣長周春米站台支持後，昨日再度邀請台南市長黃偉哲陪同掃街拜票，主打「南高屏同盟」及市長級戰隊正式成形，今天最後重心放在車掃，前往人口最多的鳳山、三民等地加強曝光。立委邱議瑩團結之夜也同樣邀請黃偉哲站台，且找來嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復影片助陣，強調集結三位縣市首長、陳其邁後援會相挺。

立委林岱樺今天已辦過岡山、旗山及鳳山三場造勢大會，選前重心都放在車掃。圖／競總提供
立委許智傑選前選擇重心放在市場拜票。圖／競總提供
立委邱議瑩選前強調「高澎南嘉」連線，展現罕見的跨派系團結陣容。圖／取自邱議瑩粉專
民調 黃偉哲 賴瑞隆 拜票 陳光復 邱志偉 陳其邁 邱議瑩 高雄

