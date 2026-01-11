快訊

蘇巧慧率議員小雞三峽市場掃街 「拚最強團隊」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天率領議員小雞到三峽市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天率領議員小雞到三峽市場掃街。記者葉德正／攝影

新北市長民進黨人選已定於一尊，參選人、立委蘇巧慧今天到三峽展開提名後第七場掃街，現場除現任議員廖宜琨、卓冠廷、彭一書、林銘仁到場，有意挑戰的新人吳昇翰、高乃芸、朱誼臻也都到場爭取支持。蘇巧慧說，現已不是個人英雄時代，而是團隊合作的時代，強調自己是能整合不同專長、創意與能力的團隊，這才是未來最需要的領導模式。

這一次新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員從應選10席降為應選9席，民進黨在這區應會提名5席，但有7人要爭取，不僅新人緊張，現任議員也壓力爆表，今天上午蘇巧慧掃街行程，7人都早早前來卡位，希望能為選情加持。

蘇巧慧指出，三峽市場不僅人潮熱絡，鄰近祖師廟，更是地方生活的重要核心，她也一一點名每位參選人並強調，大家都是熟悉地方、長期服務基層的夥伴，希望透過掃街拜年，讓鄉親進一步認識團隊成員；這次掃街她準備適合年節大掃除使用的菜瓜布，陪伴民眾一起除舊佈新，並祝福大家新的一年都能開開心心。

蘇巧慧表示，今天已是她過年前向鄉親拜年的第七場市場掃街行程，先前已陸續走訪三重、蘆洲、中和、永和、板橋與汐止，今天來到土樹三鶯的三峽，希望一場一場走下來，能夠凝聚更多力量。

被問到多次掃街都與年輕世代、議員參選人同行，未來將如何支持小雞，蘇巧慧回應，她非常感謝身邊的議員與參選人，並非由她帶領，而是大家願意站在一起，成為最強的團隊。

蘇巧慧強調，現在已不是個人英雄的時代，而是團隊合作的時代，能夠整合不同專長、創意與能力的團隊，才是未來最需要的領導模式。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天率領議員小雞到三峽市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天率領議員小雞到三峽市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天率領議員小雞到三峽市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天率領議員小雞到三峽市場掃街。記者葉德正／攝影

