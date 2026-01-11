聽新聞
新聞眼／憂內戰變鷸蚌相爭 媽媽市長焦慮喊話

聯合報／ 本報記者陳敬丰
台中市長盧秀燕昨表示，年底市長選舉只剩十個月，時間緊迫，希望國民黨在一月底前決定人選。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕昨表示，年底市長選舉只剩十個月，時間緊迫，希望國民黨在一月底前決定人選。記者黃仲裕／攝影

台中市長藍營黨內提名也陷入內戰，黨主席鄭麗文雖說16日將協調，卻不見得有結果，江啟臣、楊瓊瓔雙方陣營都沒有退縮跡象，若協調不順必須辦初選，甚至讓藍營分裂，最焦慮的恐怕是台中市長盧秀燕；她昨罕見喊話黨中央，足見危機已迫在眉睫。

去年8月兩波大罷免結束後，台中6席藍委全數過關，江啟臣、楊瓊瓔的不同意票輾壓同意票，加上盧秀燕的影響力，藍營誰出馬勝選機率都很高；然而國民黨一手好牌不知怎麼打，楊瓊瓔、江啟臣先後宣布參選，黨中央遲無動作，二人之爭越演越烈，地方已隱然浮現分裂跡象。

反觀民進黨早早拍板立委何欣純，從布樁、掛看板、與各選區議員連動，何正在克服知名度不夠的劣勢，逐漸拉近與藍營的差距；去年底國民黨內參民調江啟臣還大勝何20個百分點，現已經縮小到十三個百分點。

藍營就怕江、楊過招演變成「鷸蚌相爭」，2026讓民進黨「漁翁得利」。盧秀燕2次市長選舉大勝對手20萬票，任期內民調都居前段班，若黨內整合不利導致接班人險勝、甚至失守，盧交班不順利勢必引發質疑；2026選舉結果牽動2028聲勢，這場內鬥傷害的不只是江啟臣與楊瓊瓔，還會成為盧秀燕前進2028的絆腳石。

盧秀燕罕見喊話中央盡快提名，甚至明確要求「1月底前」，證實盧確實認為「台中這局不能再拖」。

鄭麗文聞訊波瀾不驚，淡定地說「先看協調結果」，連「盡可能加快作業流程」都不表態，形成鮮明對比。

對國民黨來說，台中有現任優勢，問題不是誰選台中市長，而是黨中央與市長能否同心協力拚選舉，不讓一手好牌打壞了。

