國民黨台中市長提名人選 盧秀燕：盼1月底前決定

國民黨籍的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔爭取黨內提名，參選年底台中市長選戰。台中市長盧秀燕昨早說，內部民調江、楊二人都勝券在握，盼國民黨1月底前能決定人選。黨主席鄭麗文昨天回應，已安排16日協調，等協調結果再說。

江啟臣昨偕立法院長韓國瑜，赴大甲鎮瀾宮發放聯名春聯。楊瓊瓔昨籌辦清水玉京天宮祖總廟龍柱完成大典，韓國瑜、鄭麗文、盧秀燕都出席。

盧秀燕表示，距市長選舉剩10個月，時間非常緊迫，馬上就要過年，她希望1月底前決定人選，既可以給參選人更多時間，也安定藍營的支持者。鄭麗文說，本來就約好16日由中央黨部和江啟臣、楊瓊瓔協調，一切就依照國民黨頒布的提名辦法，先看16日協調結果，再決定下一步怎麼做。

民進黨已提名立委何欣純參選，她已陸續在西區、東區等地舉辦基層座談會，積極搶攻舊城區，何提出營養午餐公私立國中小全面免費、生育津貼加倍等政策爭取支持。

韓國瑜、江啟臣昨到大甲鎮瀾宮參拜媽祖後，在廟前發放院長、副院長聯名的「馬上幸福」限量春聯，大批支持者很快就把2000份春聯索取一空。江啟臣說，黨內民主有一定程序，「不論如何，團結最重要」。韓國瑜與江啟臣聯袂現身，但韓也稱讚江啟臣、楊瓊瓔等藍委都是優秀人才。

清水玉京天公祖總廟籌建中，昨先舉行龍柱完成大典，楊瓊瓔是信徒，促成韓國瑜、鄭麗文、盧秀燕與立院前院長王金平等人同台；江啟臣也受邀，楊瓊瓔熱情招呼江簽名、為他披掛紅布條，二人座位分開，但楊也到江的位置感謝江出席。