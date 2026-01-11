基層看陳見賢、徐欣瑩之爭 像地方中央大戰

新竹縣長藍營雙雄爭霸，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩昨天、今天相繼舉辦造勢活動。學者分析，陳見賢從竹東出發，再往溪北進攻，徐欣瑩從選區湖口啟動，搭配空戰優勢，兩人都選擇最有利的起手式，秀肌肉要避免「刀刀見骨」，以免撕裂團結。

陳見賢率先宣布參選，他是國民黨縣黨部主委，獲議長張鎮榮等地方民代相挺；徐欣瑩具全國知名度，近日獲得立法院38名藍委支持。基層形容，兩人爭取藍營提名，彷彿地方、中央大戰。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰指出，湖口、新豐被視為徐欣瑩的「本命區」，家族宗親力量深厚，也具備穩定的地方人脈與支持結構，她從湖口出發穩固基本盤，再向外擴張，搭配徐在都會區、年輕族群與空戰優勢，試圖快速拉高聲量，屬於強勢進攻戰法。

陳見賢首戰選在竹東，杜聖聰分析，竹東是竹縣溪南核心樞紐，若能整合地方勢力，獲得溪南8鄉鎮支持，結合溪北議長體系與地方議員力量，形成區域合圍，最後再攻向竹北，屬於「由南向北、袋狀推進」的陸戰布局，著眼組織整合布局。

杜聖聰提醒，陳見賢須加強與科技園區、新興白領連結，徐欣瑩須避免「都會票強、邊陲動員不足」，盡快建構鄉鎮組織網絡；二人競爭在所難免，若攻防失去節制，恐撕裂整合空間，藍營應透過制度化辯論與溝通機制，避免選戰過早「刀刀見骨」，為後續整合埋隱患。