新竹縣長戰 陳見賢、徐欣瑩爭國民黨提名 輪番造勢

新竹縣長選舉國民黨雙雄爭取提名，副縣長陳見賢昨在竹東舉辦首場造勢活動，逾3千人到場，現場國旗飄揚。

陳見賢說，要推動教育升級、公車增班，讓竹東人口破12萬。徐欣瑩今早將在湖口夜市舉辦誓師大會，徐強調尊重同志參選權益，將努力為新竹守住藍天。

陳見賢在藍營率先宣布參選，昨搶先舉辦造勢，滿場3千人展現基層實力。竹北市前市長何淦銘、橫山鄉長張志弘、五峰鄉長秋維書、芎林鄉長黃正彪、竹東鎮民代表會主席范國威等人到場相挺。

陳見賢說，竹東人口長期卡在9萬多，其實居住人口早破10萬人，但很多人把戶籍設在竹北，他要升級教育軟硬體，完善托嬰政策，推動公車增班，規畫竹東轉運站結合行政大樓，預計2028完工啟用，教育、交通、環境都到位，讓竹東家庭「敢生、敢養」，相信竹東人口會突破12萬。

他強調，溪南地區長期缺乏兒童夜間急診，將協調醫療體系，強化夜間醫療與救護調度。

針對徐欣瑩競爭，陳見賢表示，「大家都是黨內同志，竹縣2席立委都很重要，希望各司其職，把工作做好」。

至於立法院長韓國瑜致贈花籃給徐欣瑩，陳見賢說「這是應該的啊」。

徐欣瑩今早要在湖口夜市舉辦首場誓師大會。對於陳見賢大造勢，徐欣瑩說，尊重黨內同志參選權利，將持續努力為新竹守住藍天。徐欣瑩團隊表示，徐欣瑩是「新竹的女兒」，從中央到地方歷練紮實，鄉親與前輩勸進選縣長，將爭取黨內初選提名。

民進黨尚無人表態參選，竹北市長鄭朝方近期頻繁出現在地方公開行程，他未明確表態；竹北市人口超過22萬人，更是新竹縣最大行政區，鄭的動向藍綠都密切關注。