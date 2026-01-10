民進黨嘉縣長初選火熱 黃榮利朴子夜市拜票拚黃金周末
民進黨嘉義縣長初選戰況火熱，議員黃榮利爭取參選，民調前黃金周末，黃榮利今晚參拜朴子鎮安宮，並在朴子夜市拜票，與巨型依布、變形金剛及大黃蜂一起逛夜市，吸引人潮爭相拍照，氣氛相當熱鬧，明天下午將在民雄早安公園舉辦親子活動。
黃榮利說，現在台灣生育率只剩0.7，平均每名女性生不到1人，是少子化最嚴重國家，嘉義縣目前只剩47.5萬人，每年減少約5千人，等於減少1個阿里山鄉人口，過去他在太保市還清債務，開創喪葬補助、就學補助，甚至現在還有餘裕發現金，太保市生育率達2.2。
黃榮利指出，嘉義縣現在有44億元債務，所有社會福利都無法編列，也沒辦法發現金，希望鄉親給他一個機會，他會用3年還清債務，第4年起補助老人健保費、學生註冊費及營養午餐，第4年起就可以發現金，不用羨慕隔壁嘉義市發6000元，未來嘉義縣也可以發錢。
「我只求做一屆，改善嘉義縣財政負債。」黃榮利說，只要派系不打破，嘉義縣就會永遠背負債，縣府舉債給派系做建設，他要改善嘉義縣困境及財政狀況，希望大家給他一次機會，他做一屆就可以改善嘉義縣財政狀況，接到電話民調請唯一支持黃榮利。
