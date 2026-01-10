高雄林園24里志工餐會陳其邁高歌 笑稱下屆市長要有這項「專長」
民進黨高雄市長初選將在1月12日至1月17日進行電話民調，4名立委今黃金周車掃比拚；林園區24里志工聯誼餐會今晚席開175桌，成兵家之地，連藍營市長參選人柯志恩也到場逐桌致意，市長陳其邁上台高歌，民眾喊安可，陳其邁笑稱「下一屆市長也要會唱歌」。
高市林園區24里志工聯誼餐會今晚席開175桌，由於後天就是綠營市長初選民調首日，成兵家必爭之地，陳其邁先行與會，上台高歌一曲，曲畢台下民眾喊「安可」，陳笑稱「再唱下去就不用吃飯了，希望下任市長也會唱歌」。
陳其邁前腳剛走，藍營市長參選人柯志恩隨後到場，上台致詞尋求支持，後由在地議員邱于軒、王耀裕陪同逐桌敬飲料致意，林園在地立委林岱樺6時45分到，在台上細數任內政績，尋求民調初選支持，和逐桌致意的柯志恩形成對比；許智傑和賴瑞隆因車掃行程遲到，後也趕到場致意。
