快訊

北捷古亭站傳口角衝突 6旬婦車廂內「揚言殺人」警急衝現場

金唱片／場邊藝人狂畫素描本示愛！猛寫「繁體中文」拚了

高雄林園24里志工餐會陳其邁高歌 笑稱下屆市長要有這項「專長」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市林園區24里志工聯誼餐會今晚席開175桌，綠營市長民調初選後天開始，成兵家之地，市長陳其邁上台高歌。記者石秀華／攝影
高市林園區24里志工聯誼餐會今晚席開175桌，綠營市長民調初選後天開始，成兵家之地，市長陳其邁上台高歌。記者石秀華／攝影

民進黨高雄市長初選將在1月12日至1月17日進行電話民調，4名立委今黃金周車掃比拚；林園區24里志工聯誼餐會今晚席開175桌，成兵家之地，連藍營市長參選人柯志恩也到場逐桌致意，市長陳其邁上台高歌，民眾喊安可，陳其邁笑稱「下一屆市長也要會唱歌」。

高市林園區24里志工聯誼餐會今晚席開175桌，由於後天就是綠營市長初選民調首日，成兵家必爭之地，陳其邁先行與會，上台高歌一曲，曲畢台下民眾喊「安可」，陳笑稱「再唱下去就不用吃飯了，希望下任市長也會唱歌」。

陳其邁前腳剛走，藍營市長參選人柯志恩隨後到場，上台致詞尋求支持，後由在地議員邱于軒、王耀裕陪同逐桌敬飲料致意，林園在地立委林岱樺6時45分到，在台上細數任內政績，尋求民調初選支持，和逐桌致意的柯志恩形成對比；許智傑賴瑞隆因車掃行程遲到，後也趕到場致意。

高市林園區24里志工聯誼餐會今晚席開175桌，綠營市長民調初選後天開始，市長陳其邁上台高歌，民眾喊安可，陳其邁笑稱「下一屆市長也要會唱歌」。記者石秀華／攝影
高市林園區24里志工聯誼餐會今晚席開175桌，綠營市長民調初選後天開始，市長陳其邁上台高歌，民眾喊安可，陳其邁笑稱「下一屆市長也要會唱歌」。記者石秀華／攝影
高市林園區24里志工聯誼餐會今晚席開175桌，綠營市長民調初選後天開始，成兵家之地，藍營市長參選人柯志恩逐桌敬飲料尋求民眾支持。記者石秀華／攝影
高市林園區24里志工聯誼餐會今晚席開175桌，綠營市長民調初選後天開始，成兵家之地，藍營市長參選人柯志恩逐桌敬飲料尋求民眾支持。記者石秀華／攝影
高市林園區24里志工聯誼餐會今晚席開175桌，綠營市長民調初選後天開始，成兵家之地，在地立委林岱樺到場尋求民眾支持。記者石秀華／攝影
高市林園區24里志工聯誼餐會今晚席開175桌，綠營市長民調初選後天開始，成兵家之地，在地立委林岱樺到場尋求民眾支持。記者石秀華／攝影
高市林園區24里志工聯誼餐會今晚席開175桌，綠營市長民調初選後天開始，成兵家之地，藍營市長參選人柯志恩也到場上台致詞，尋求支持。記者石秀華／攝影
高市林園區24里志工聯誼餐會今晚席開175桌，綠營市長民調初選後天開始，成兵家之地，藍營市長參選人柯志恩也到場上台致詞，尋求支持。記者石秀華／攝影

陳其邁 民調 柯志恩 賴瑞隆 許智傑 林岱樺

延伸閱讀

影／陳其邁恐龍競速趣味賽「交棒」邱議瑩引聯想 柯志恩說話了

陳其邁「交棒」邱議瑩？ 賴瑞隆這樣回 林岱樺、許智傑也說話了

影／高雄市長人選即將出爐 陳其邁呼籲展現君子之爭

高雄富邦馬拉松開跑 陳其邁趣味賽巧「交棒」邱議瑩

相關新聞

陳其邁「交棒」邱議瑩？ 賴瑞隆這樣回 林岱樺、許智傑也說話了

民進黨高雄市長初選2天後將由黨中央舉辦電話民調，立委賴瑞隆今天號召百工百業顧電話，籲用電話顧高雄，守住高雄延續光榮；賴的...

高雄林園24里志工餐會陳其邁高歌 笑稱下屆市長要有這項「專長」

民進黨高雄市長初選將在1月12日至1月17日進行電話民調，4名立委今黃金周車掃比拚；林園區24里志工聯誼餐會今晚席開17...

影／邱議瑩選前之夜自嘲「恰北北」 要用行動延續高雄市政

民進黨高雄市長初選倒數，立委邱議瑩今晚在中正高工籃球場舉辦選前之夜造勢，台南市長黃偉哲到場力挺，邱議瑩幾乎全程用台語致詞...

影／陳其邁恐龍競速趣味賽「交棒」邱議瑩引聯想 柯志恩說話了

民進黨高雄市長初選將進入民調階段，參選人把握黃金周末最後衝刺，其中立委邱議瑩在高雄富邦馬拉松休閒趣味賽中與市長陳其邁完成...

台南海線造勢 林俊憲稱全台選舉他率先主張營養午餐免費

立委林俊憲參選台南市長，下午在佳里舉辦大型造勢，老家佳里的立委王義川回鄉助講，號召「大北門大團結」支持林俊憲。行政院前院...

藍營竹縣長初選白熱化 陳見賢竹東拋教育政策「讓人口破10萬」

新竹縣藍營縣長初選白熱化，副縣長、縣黨部主委陳見賢今在竹東辦首場造勢，逾3千人到場、國旗海飄揚。他稱竹東人口早破10萬，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。