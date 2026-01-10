影／邱議瑩選前之夜自嘲「恰北北」 要用行動延續高雄市政

民進黨高雄市長初選倒數，立委邱議瑩今晚在中正高工籃球場舉辦選前之夜造勢，台南市長黃偉哲到場力挺，邱議瑩幾乎全程用台語致詞與鄉親「搏感情」，她喊出高雄是「演唱會之都」，更提出多項政見為高雄持續轉型，她會延續、接棒市長陳其邁的市政，希望民進黨支持者能夠給她最大支持。

邱議瑩表示，高雄從過去重工業汙染、被譏為「文化沙漠」的灰濛城市，在歷任市長謝長廷、陳菊到陳其邁的接力擘畫下，一路蛻變為擁有台積電、輕軌成圓及演唱會經濟的國際城市「從沒人看好到世界冠軍，台灣隊做到了，高雄也做到了」。

她在台上自嘲外界過往對她有立法院「恰北北」的印象，不過她向台下支持者溫情喊話，細數自己從政30年的歷程，從25歲踏入政壇，歷經國大代表、客委會副主委到6屆立委，始終站在民進黨的第一線。

她更提及2011年南下高雄參選最艱困選區，卻不幸罹癌的往事，她回憶當年得知罹癌正值寒冬，一度以為人生無望，是在親友與高雄人的支持下才戰勝病魔，她說「能不能戰勝癌症，是命運的偶然，但當命運給了我新的人生，全部奉獻給高雄，就是邱議瑩的必然」。

邱議瑩提出城市願景白皮書，強調將整合全齡照顧與產業升級，承諾設立「新生兒希望帳戶」與「百億青年基金」，並將長輩敬老卡加碼至每月1000點。

產業端，她則提出新建24小時國際機場、完善路網，並啟動「AI創世紀任務」創造10萬個工作機會，誓言要讓高雄的演唱會經濟效益從場館外溢至商圈與山區，讓各行各業都能賺錢。