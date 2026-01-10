影／陳其邁恐龍競速趣味賽「交棒」邱議瑩引聯想 柯志恩說話了

民進黨高雄市長初選將進入民調階段，參選人把握黃金周末最後衝刺，其中立委邱議瑩在高雄富邦馬拉松休閒趣味賽中與市長陳其邁完成「交棒」引發熱議，同黨立委林岱樺強調，「交棒不是遊戲」，立委柯志恩則表示，市長要交棒，不是只有綠營參選人，而應交棒給最好的參選人。

高雄市長陳其邁今早在高雄富邦馬拉松恐龍競速趣味賽中，與立委邱議瑩有段「交棒」橋段讓外界引發聯想。參選人之一的立委許智傑笑說，「也有很多市民希望我可以『傳陳』」；賴瑞隆未多加置喙，立委林岱樺則再三強調，「接棒不是遊戲」。

將代表國民黨出戰的立委柯志恩說，民進黨4名參選人都用自己的方法，不斷說是陳其邁最佳的接棒者，她也祝福立法院這4名同事，希望他們其中有1名能順利出線和她競爭。

不過她表示，高雄市是屬於全民的，市長要交棒，不是只有民進黨的參選人，應該交棒給最好的參選人，「代表國民黨出戰的柯志恩，絕對會是其中一位」。