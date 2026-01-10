台南海線造勢 林俊憲稱全台選舉他率先主張營養午餐免費

立委林俊憲參選台南市長，下午在佳里舉辦大型造勢，老家佳里的立委王義川回鄉助講，號召「大北門大團結」支持林俊憲。行政院前院長蘇貞昌、前台南縣長陳唐山拍影片打氣，都肯定林俊憲是「帶領大台南持續前進的最佳人選。」市長黃偉哲也難得慷慨激昂、拜託大家務必守在電話旁，專注「唯一支持林俊憲。」

林俊憲表示，他是2026台灣縣市長選舉所有參選人當中，第一個提出來營養午餐免費的參選人。因為他走遍了台南市各地、聽取基層里鄰長的心聲，發現了這個大家關注的問題。

他表示，將持續投入資源，支持孩子成長並減輕家庭負擔，將現行「二果一乳」升級為「二果二乳」，補足學童成長所需的鈣質與營養，並支持在地酪農，促進台南農業與飲食文化永續發展

林俊憲說，他的「助你好孕」生育政策，主張將生育獎勵金提高至現行的兩倍，並為孕婦提供免費RSV疫苗接種，擴大孕婦產檢計程車補助，減輕迎接新生命過程的經濟與交通壓力，讓生養孩子不再成為沉重負擔。

他說，為什麼老院長蘇貞昌、老縣長陳唐山會站出來推薦他、支持他，是因為他們都了解身為地方首長，不但操守要好能力要夠，與中央的關係也要非常良好，這樣子才能夠為地方爭取到資源建設，也要要有完整的團隊才能能夠執行，只有他有這樣子的條件。

林俊憲表示，丹娜絲颱風造成七股、北門、將軍、佳里等地災情嚴重。他在第一時間就與立委郭國文等夥伴動員資源，募集防寒衣物、睡袋、乾糧與盥洗用品，親自送往災區，確保鄉親在最需要的時刻能感受到有人陪伴、有人照顧。

他說，去年颱風對地方農業也造成巨大衝擊，北門、將軍、東山的洋香瓜，七股的紅蔥頭、將軍的胡麻及楠西的楊桃與蜜棗，都嚴重受損收成困難。他與其他委員及議員多次深入產區會勘，實際了解農民損失，並成功爭取辦理農業天然災害現金救助，減輕農民負擔。

他說，「無論是在風雨最劇烈的時候，還是在災後復原階段，他都選擇親自陪伴鄉親、守在第一線。」

林俊憲表示，大北門生活圈將以「面海」為發展主軸，台61線西濱快速道路與台17線形成南北交通軸線，並結合東西向道路系統，串聯沿海聚落與觀光據點，打造台南嶄新的濱海風景帶。他也將結合農漁業觀光工廠與在地特色產業，有效引導觀光人潮進入聚落與風景區，創造新的觀光動能，帶動地方整體發展。

林俊憲指出，台61線曾文溪大橋預計今年全線通車，將大幅提升台南沿海地區的交通效率與發展動能。他將積極向中央爭取打通台61線，也就是鹿耳門大道往北延伸線，銜接台86線快速道路，串連台江大道、台17線與安平跨港橋，完整建構三橫三縱、四通八達的濱海快速交通路網，「建立大台南一小時生活圈。」

林俊憲說，城市治理不應只著眼於產業投資與硬體建設，更必須回應市民在日常生活中最真實的需求，從家庭、育兒到照顧長者，讓發展真正走進每一個人的生活。