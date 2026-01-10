藍營竹縣長初選白熱化 陳見賢竹東拋教育政策「讓人口破10萬」

新竹縣藍營縣長初選白熱化，副縣長、縣黨部主委陳見賢今在竹東辦首場造勢，逾3千人到場、國旗海飄揚。他稱竹東人口早破10萬，戶籍外流主因在就學，主張補強教育與托嬰，並喊推公車增班、竹東轉運站結合行政大樓2028年啟用等。對手徐欣瑩回應尊重參選，明早將在湖口誓師。

今竹北市前市長何淦銘、橫山鄉長張志弘、五峰鄉長秋維書、芎林鄉長黃正彪、竹東鎮民代表會主席范國威率全體代表與多位里長，以及國民黨團書記長張良印率領黨籍議員，歷屆前鎮長、婦女會、國民黨青年團等到場力挺陳見賢。

陳見賢致詞表示，竹東曾是台灣三大鎮之一，但長期卡在9萬多人口，10萬彷彿成為魔咒，事實上竹東人口早超過10萬，只是許多人為了就學把戶籍設在竹北，因此他喊出要提升教育軟硬體、完善托嬰政策，讓竹東家庭「敢生、敢教、敢養」，只要環境、交通、教育到位，相信竹東人口可望突破12萬。

陳見賢最後表示自己「準備好了」，針對竹東未來發展，將推動公車班次增加，改善通勤、就近入學與就醫動線，並同步推進竹東轉運站結合行政大樓的整體規畫，預計2028年完工啟用，未來該據點不只是交通節點，更是整合行政服務與公共機能的核心。

在醫療議題上，陳見賢說，溪南地區長期缺乏兒童夜間急診的結構性問題，他承諾將立即協調醫療體系，強化夜間醫療量能與救護調度效率，確保孩子在關鍵時刻獲得即時照顧。

對於陳見賢舉辦首場造勢活動，對手徐欣瑩表示，尊重黨內同志參選權利，她將持續努力為新竹守住藍天，凝聚新共識、創造新氣象，以最強戰力守護家鄉，讓新竹再贏。明天早上在湖口夜市廣場將舉辦誓師大會，誠摯歡迎鄉親蒞臨指導。