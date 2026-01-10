陳其邁「交棒」邱議瑩？ 賴瑞隆這樣回 林岱樺、許智傑也說話了

民進黨高雄市長初選2天後將由黨中央舉辦電話民調，立委賴瑞隆今天號召百工百業顧電話，籲用電話顧高雄，守住高雄延續光榮；賴的對手立委邱議瑩今早參加趣味馬拉松活動，排在市長下一棒，被指陳其邁「交棒」邱議瑩，對此，賴瑞隆被問到此事妙回，他會用運動員精神全力以赴跑向終點，獲得初選最後的勝利。

邱議瑩今早參加在國家體育場的高雄富邦馬拉松趣味競賽，安排在市長陳其邁下一棒，邱議瑩接棒後，隨即在臉書貼出圖文，她從陳其邁手中接棒，寫下「接棒拚、高雄贏」，被指隱含市長交棒意味，引起討論。

雖然邱議瑩事後解釋，她跟其邁市長認識很久，默契蠻好，今天所謂交棒的動作，就是自然而然地發生，不過她也真心希望高雄市政能夠交棒到她手中，延續高雄的榮光。

對此，賴瑞隆以他的世運場館經驗回應，他表示，從世界運動會到打造五月天5萬人首例紀錄演唱會，強調他才是最熟悉市政的市長人選。

賴瑞隆指出，過去他是運動員出身，是鉛球選手，國小拿過兩次冠軍，大學又拿過兩次冠軍，身為運動員，他會秉持耐性與韌性，全力以赴，堅持到底，「我相信，一定會獲得最後的勝利」。

對於交棒一事，立委許智傑說，今早他在林園車隊掃街，很多鄉親說市政不能停，期待他當市長「傳陳」，把高雄再推上一層樓，讓他更堅定會做事、做對事的決心，他表示，這幾天不論市場、車掃或座談，都會全力以赴、用行動向民眾爭取機會。