國民黨竹縣長初選2人拚場 學者分析布局憂1點：恐提前撕裂

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
陳見賢今舉辦首場竹東專場造勢活動，現場逾3000多人參加，支持者擠滿廣場、國旗海飄揚，陳見賢也走入人群逐一與鄉親握手寒暄，與鄉親近距離互動。記者黃羿馨／攝影
新竹縣藍營縣長初選白熱化，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩本周末都舉辦首場造勢，陳見賢選在竹東出發、徐欣瑩首場在湖口。學者分析，陳見賢從溪南的竹東出發，再往北進攻，徐欣瑩從本命區出發，搭配空戰優勢，兩人都選擇最有利的起手式，應避免「刀刀見骨」撕裂整合。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰指出，湖口、新豐一帶向來被視為徐欣瑩的「本命區」，不僅家族宗親力量深厚，也具備穩定的地方人脈與支持結構，徐欣瑩選擇從湖口出發，象徵先穩固基本盤，再向外擴張，屬於高度自信、強勢的進攻型戰法。此一路線搭配其在都會區、年輕族群與空戰上的優勢，試圖快速拉高聲量與氣勢。

相較之下，陳見賢首戰選在竹東，則被解讀為一套「由南向北、袋狀推進」的陸戰布局。杜聖聰分析，竹東是溪南核心樞紐，若能在此整合地方勢力，順勢收攏溪南8鄉鎮，再結合溪北議長體系與地方議員力量，形成區域合圍，最後才進一步攻向竹北，屬於穩紮穩打、層層推進的戰略思維。

杜聖聰直言，兩人的首戰選點，實際上已清楚展現不同政治性格與操盤邏輯，一方重視快速奪勢、以聲量與空戰帶動整體氣氛，另一方則著眼組織整合與地面部隊的全面布局。

不過，他也提醒，戰略能否奏效，關鍵仍在後續執行力與是否能補齊各自弱項。陳見賢需加強與科技園區、新興白領族群的連結；徐欣瑩則須避免重蹈過往「都會票強、邊陲動員不足」的覆轍，應盡快建構完整的鄉鎮組織網絡，否則訴求恐難以深入基層。

杜聖聰強調，初選競爭在所難免，但若雙方在策略與攻防上失去節制，恐提前撕裂整合空間。他建議，黨內應透過制度化辯論與溝通機制，檢驗候選人補強能力與政治成熟度，避免選戰過早「刀刀見骨」，為後續整合埋下隱患。

